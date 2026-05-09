elon muskFranciaországlinda yaccarino

Elon Musk ellen indítottak támadást a francia hatóságok

Franciaország újabb támadást indított a szólásszabadság ellen. Elon Musk és az X közösségi platform nagyjából egy éve került a párizsi ügyészség célkeresztjébe.

Munkatársunktól
2026. 05. 09. 20:51
Elon Musk Fotó: AFP
Musk és Yaccarino áprilisban kapott idézést egy párizsi meghallgatásra, ám a milliárdos nem jelent meg a francia hatóságok előtt. Mivel az idézés nem volt kötelező érvényű, az ügyészség közölte: a vizsgálat a távollétükben is folytatódik.

Idén februárban a francia nyomozók házkutatást is tartottak az X párizsi irodáiban. 

A technológiai óriás határozottan visszautasította a vádakat, és minden jogsértést tagadott. Elon Musk a tőle megszokott karakán stílusban reagált a hatósági zaklatásra: az X-en közzétett bejegyzésében szellemileg visszamaradottnak nevezte a francia nyomozókat, utalva arra a képtelen helyzetre, amelyben a hatóságok ideológiai alapon próbálnak korlátozni egy technológiai platformot.

Nem ez az első eset, hogy az európai bürokrácia és az igazságszolgáltatás célkeresztbe veszi Muskot. A milliárdos már régóta hangoztatja, hogy Európában módszeres hadjárat folyik a véleménynyilvánítás szabadsága ellen. Franciaországon kívül más országokban is több nyomozás és eljárás folyik a platform ellen.

Borítókép: Elon Musk (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
