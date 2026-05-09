Elon Musk ellen indítottak támadást a francia hatóságok

Musk és Yaccarino áprilisban kapott idézést egy párizsi meghallgatásra, ám a milliárdos nem jelent meg a francia hatóságok előtt. Mivel az idézés nem volt kötelező érvényű, az ügyészség közölte: a vizsgálat a távollétükben is folytatódik.

Idén februárban a francia nyomozók házkutatást is tartottak az X párizsi irodáiban.

A technológiai óriás határozottan visszautasította a vádakat, és minden jogsértést tagadott. Elon Musk a tőle megszokott karakán stílusban reagált a hatósági zaklatásra: az X-en közzétett bejegyzésében szellemileg visszamaradottnak nevezte a francia nyomozókat, utalva arra a képtelen helyzetre, amelyben a hatóságok ideológiai alapon próbálnak korlátozni egy technológiai platformot.

Nem ez az első eset, hogy az európai bürokrácia és az igazságszolgáltatás célkeresztbe veszi Muskot. A milliárdos már régóta hangoztatja, hogy Európában módszeres hadjárat folyik a véleménynyilvánítás szabadsága ellen. Franciaországon kívül más országokban is több nyomozás és eljárás folyik a platform ellen.

Borítókép: Elon Musk (Fotó: AFP)