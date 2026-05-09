Zelenszkij az elsők közt gratulált Magyar Péternek

Az ukrán elnök X-oldalán közzétett bejegyzésében sok sikert kívánt Magyarország új miniszterelnökének. Volodimir Zelenszkij hozzátette, hogy Ukrajna készen áll a két ország közötti erős kapcsolatok kiépítésére és az együttműködésre Magyarországgal.

Magyar Nemzet
2026. 05. 09. 18:05
Volodimir Zelenszkij Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
Gratulálok Magyar Péternek kinevezéséhez és a magyar miniszterelnöki tisztség betöltéséhez. Szimbolikus, hogy ez a beiktatás Európa napján történik

 – áll a bejegyzésben.

Zelenszkij hozzátette, hogy Ukrajna készen áll az együttműködésre Magyarországgal és a két ország között erős kapcsolatok kiépítésére  „a jószomszédi viszony és népeink iránti tisztelet” mentén. Hozzátette, hogy Ukrajna és Magyarország együtt „több erőt adhat népeinknek, és erősebbé teheti egész Európát”.

Sok sikert és jó eredményeket kívánok a tisztségében

– zárta szavait az ukrán elnök.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
