Találkozóra készül Zelenszkij

Az ukrán államfő Telegram-oldalán közölte, hogy a vizitre a nyár kezdetén kerülhet sor. Tájékoztatása szerint jelenleg azon megállapodások véglegesítésén dolgoznak, amelyek Ukrajna biztonsági garanciáit biztosíthatják.

Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy az egyeztetések érdemiek voltak, jelenleg a találkozók időzítéséről állapodnak meg, és várják az amerikai elnök megbízottainak kijevi érkezését. Hozzátette, bíznak abban, hogy ezúttal sikerül előrelépni a tervek megvalósításában és erősíteni a diplomáciai kezdeményezéseket. Kiemelte azt is, hogy humanitárius ügyekről, köztük a fogolycserék folytatásáról is szó esett.