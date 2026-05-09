Zelenszkijamerikai különmegbízottlátogatás

Találkozóra készül Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij bejelentése szerint Donald Trump amerikai elnök küldöttei a közeljövőben Kijevbe látogathatnak, miután Rusztem Umerov Miamiban folytatott tárgyalásokat amerikai partnerekkel. Az ukrán elnök közölte: olyan megállapodások részletein dolgoznak, amelyek hosszú távú biztonsági garanciákat nyújthatnak Ukrajnának. Zelenszkij szerint a felek humanitárius kérdésekről és a diplomáciai együttműködés erősítéséről is egyeztettek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 09. 20:42
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán államfő Telegram-oldalán közölte, hogy a vizitre a nyár kezdetén kerülhet sor. Tájékoztatása szerint jelenleg azon megállapodások véglegesítésén dolgoznak, amelyek Ukrajna biztonsági garanciáit biztosíthatják.

Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy az egyeztetések érdemiek voltak, jelenleg a találkozók időzítéséről állapodnak meg, és várják az amerikai elnök megbízottainak kijevi érkezését. Hozzátette, bíznak abban, hogy ezúttal sikerül előrelépni a tervek megvalósításában és erősíteni a diplomáciai kezdeményezéseket. Kiemelte azt is, hogy humanitárius ügyekről, köztük a fogolycserék folytatásáról is szó esett.

Az ukrán elnök hangsúlyozta: a cél a béke előmozdítása, Ukrajna megerősítése, valamint a Washingtonnal fenntartott kétoldalú kapcsolatok további fejlesztése.

Jared Kushner és Steven Witkoff érkezését eredetileg áprilisra tervezték, a látogatás azonban végül elmaradt.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJókai Mór

Jókai üzent nekünk a mai napra

Bayer Zsolt avatarja

Íme, itt az örök harc „Isten” és az „állat” között – mindkettő emberi alakban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu