Németországban szintet lépett a háborús retorika

– Az első szabály: soha ne becsüljük alá az ellenfelünket. Bármit is látunk Ukrajnában, mindig óvatosnak kell lennünk az olyan értékelésekkel, hogy »ők ezt nem teszik meg« vagy »erre nem képesek« – fogalmazott.

Neumann szerint az orosz hadsereg az elmúlt években képes volt alkalmazkodni a háborús körülményekhez.

Az, ahogyan Oroszország Ukrajnában harcol, több mint négy év alatt fejlődött és alkalmazkodott. Az orosz légierő rendkívül hatékony eszközökkel rendelkezik, például a Szu–35 Flanker vagy a Szu–57 Felon vadászgépekkel

– mondta.

A Luftwaffe vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy Oroszország más fegyverrendszereit sem lehet figyelmen kívül hagyni. – A MiG–31 Foxhound továbbra is nagyon ütőképes rendszer, és figyelembe kell vennünk mindent, ami repül: cirkálórakétákat, ballisztikus rakétákat, hiperszonikus fegyvereket... a lista hosszú – jelentette ki.

A német tábornok a NATO jövőjéről is beszélt. A Donald Trump amerikai elnökségével kapcsolatos bizonytalanságok ellenére nem támogatja, hogy Európa eltávolodjon az Egyesült Államoktól. – Nagyon nagy híve vagyok a NATO-nak és a transzatlanti köteléknek. Nem kedvelem az európai stratégiai autonómia gondolatát – fogalmazott. Hozzátette:

Inkább egy nagyon erős európai partner szeretnék lenni, amely teljesíti feladatát a szövetségen belül. Ezért kell bizonyos kulcsfontosságú képességeket saját magunknak is fejlesztenünk.

Erich Vad nyugalmazott dandártábornok, a volt német kancellár tanácsadója lesújtó képet festett a kontinensről. Angela Merkel mellett Vad szinte minden történelmi döntést végigkísért, amelyek az ukrán háború kitöréséig vezettek, a megoldáshoz azonban Európa azóta sem került közelebb.

Fotó: Holger Neumann (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)