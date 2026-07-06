HamászBéketanácsgáza

A Hamász lemondott a polgári igazgatásról

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Lemondott a Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet Vészhelyzeti Bizottságnak nevezett kormánya, hogy átadja az övezet polgári igazgatását egy új, technokratákból álló bizottságnak (NCAG). Ezt hétfőn jelentette be a Hamász. A lépést a Béketanács létrehozásával kapcsolatban tették meg.

Magyar Nemzet
2026. 07. 06. 19:36
A Hamász bejelentette lemondását a polgári igazgatásról Fotó: MOIZ SALHI Forrás: ANADOLU
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