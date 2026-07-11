Bombázzátok szét őket! — hagyta meg Trump arra az esetre, ha megölnék az irániak

Irán többször hangoztatta, nem fogja bosszú nélkül hagyni Kászem Szolejmani, az iráni Forradalmi Gárda tábornokának meggyilkolását, akit amerikai akció során öltek meg 2020-ban az iraki Bagdadban. Ali Hamenei néhai legfőbb vezető minapi temetésén is skandálta a tömeg, hogy „meg fogjuk ölni Trumpot”, ilyen feliratokat is magasba tartottak. Hameneit amerikai-izraeli légicsapás ölte meg február 28-án.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Forrás: Martial Trezzini /POOL /AFP)