Elképesztő trükkel fordították meg az idő irányát a tudósok – felkészülnek a techóriások?
Amerikai kutatóknak sikerült valami olyat elérniük az atomok világában, amire eddig azt mondtuk volna, hogy lehetetlen: megfordították az idő haladási irányát. Ugyan időgépet még nem építettek, hanem rájöttek egy olyan fizikai trükkre, amivel elérték, hogy a részecskék elkezdjenek „visszafelé élni”. Ráadásul felfedezték, hogy mindezzel tiszta energiát termelnek, ami miatt nem kizárt, hogy hamarosan olyan telefont rakhatunk zsebre, amit soha többé nem kell a fali konnektorba dugni.
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