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Lviv felvette a harcot az ukrán kényszertoborzókkal

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Összetűzés tört ki a nyugat-ukrajnai Lviv városában helyiek és a hadkiegészítő és toborzóközpont (TCK) munkatársai között, több tucat ember eltorlaszolta az utat, megrongálta és felborította a mozgósítási intézkedéseket végző katonák szolgálati autóját. Az incidensben két katona megsérült, számoltak be helyi hírportálok a hatóságokra hivatkozva.

Munkatársunktól
2026. 07. 09. 16:49
Fotó: PAVLO PALAMARCHUK Forrás: ANADOLU AGENCY
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Az incidenssel kapcsolatban az ukrán védelmi minisztérium is állást foglalt. A tárca elfogadhatatlannak nevezte a Lvivben szolgálatot teljesítő katonák elleni támadást, és hangsúlyozta, hogy az erőszak vagy az agresszió minden esetében felelősségre vonásnak kell következnie. A tárca is kiemelte, hogy az ilyen esetekből kizárólag az ellenség profitál, miközben a mozgósítás továbbra is Ukrajna védelmének elengedhetetlen része, noha annak módszerei fejlesztésre szorulnak. 

Ukrajna jogállam, ezért a lvivi eseményeket jogi szempontból is értékelni kell, és mindazokat, akik megszegték a törvényt, felelősségre kell vonni

 - szögezte le a minisztérium.

Ukrajnában súlyos problémát okoz a katonakötelesek kényszersorozása, a túlkapásoknak magyar áldozata is volt. 

Borítókép: Poszter a lvivi katonai toborzóközpontnál (Fotó: Pavlo Palamarchuk / ANADOLU AGENCY)

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