Lviv felvette a harcot az ukrán kényszertoborzókkal

Az incidenssel kapcsolatban az ukrán védelmi minisztérium is állást foglalt. A tárca elfogadhatatlannak nevezte a Lvivben szolgálatot teljesítő katonák elleni támadást, és hangsúlyozta, hogy az erőszak vagy az agresszió minden esetében felelősségre vonásnak kell következnie. A tárca is kiemelte, hogy az ilyen esetekből kizárólag az ellenség profitál, miközben a mozgósítás továbbra is Ukrajna védelmének elengedhetetlen része, noha annak módszerei fejlesztésre szorulnak.

Ukrajna jogállam, ezért a lvivi eseményeket jogi szempontból is értékelni kell, és mindazokat, akik megszegték a törvényt, felelősségre kell vonni

- szögezte le a minisztérium.

Ukrajnában súlyos problémát okoz a katonakötelesek kényszersorozása, a túlkapásoknak magyar áldozata is volt.

Borítókép: Poszter a lvivi katonai toborzóközpontnál (Fotó: Pavlo Palamarchuk / ANADOLU AGENCY)