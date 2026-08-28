„Ez nem jogalkotás, hanem politikai háború” – teljes a káosz az EU digitális törvénycsomagja körül

Az Európai Parlament jelenlegi menetrendje szerint a módosítások szűrése és a kompromisszumos szövegtervezetek kidolgozása heteket, ha nem hónapokat vehet igénybe. A több mint 1800 indítványt egyenként kell átnézni, összevezetni és megvitatni, ami fizikai képtelenség a kijelölt határidőkön belül. Uniós diplomaták szerint három forgatókönyv képzelhető el a jelenlegi helyzetben:
- Teljes bukás: A törvénycsomagot a kezelhetetlen belső ellentétek miatt visszavonják vagy határozatlan időre elhalasztják, ami politikai arcvesztést jelent Brüsszelnek.
- Felvizezett kompromisszum: Egy olyan semmitmondó, homályosan megfogalmazott keretszabályt fogadnak el, amit a tagállamok bíróságai és hatóságai teljesen eltérően fognak értelmezni, fenntartva a jogi káoszt.
- Teljes bénultság: A viták elhúzódnak, a tech-szektor pedig évekig szabályozási légüres térben kénytelen működni Európában.
Abban legalább mindenki egyetért, hogy bármelyik forgatókönyv is valósul meg, a Digital Omnibus esete a bizonyíték arra, hogy az Európai Unió nehézkes jogalkotási gépezete képtelen lépést tartani a digitális világ tempójával.
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