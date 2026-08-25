Globál Nógrádi Györggyel – Gyanús a csend az alaszkai csúcs óta: így bukott el a Putyin-Trump alku + videó
A geopolitikai törésvonalak teljesen átrajzolják a Nyugat jövőjét. Miközben egy éve zajlott le Donald Trump és Vlagyimir Putyin történelmi alaszkai csúcstalálkozója, a harctéri realitások mára teljesen porrá zúzták a gyors ukrajnai békeillúziókat. Ezzel párhuzamosan Európában is puskaporos a hangulat: az őszi németországi tartományi választások az újraegyesítés óta nem látott politikai földrengést hozhatnak. Nógrádi György elemzi az elmúlt hetek eseményeit.
2026. 08. 25. 8:33
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