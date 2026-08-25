Sok lány nem tér haza a „nyaralásból” – házasságra kényszerítik őket

Németországban a kényszerházasság bűncselekmény a Büntető Törvénykönyv 237. szakasza értelmében. A törvény nemcsak magára a kényszerházasságra vonatkozik, hanem arra a cselekményre is, amikor valakit erőszakkal, fenyegetéssel vagy megtévesztéssel külföldre kényszerítenek, vagy ott tartják fogva azzal a céllal, hogy akarata ellenére házasságra kényszerítsék.

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