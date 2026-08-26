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Alkut kötött a Meta: elképesztő összeget fizetnek ki a gyerekek közösségimédia-függősége miatt

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A Meta megállapodásra jutott egy mérföldkőnek számító, amerikai államok által indított perben, amelyben a techóriást azzal vádolták, hogy veszélyes termékekkel függőséget okoz és károsítja a gyermekeket – áll a szerdán közzétett bírósági beadványban. A Meta most több milliárd dollárt fizet, de sok peres évet megspórolhatott.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 26. 19:04
Illusztráció Fotó: IMEN BEN YOUSSEF Forrás: Hans Lucas
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Hozzátette, a megállapodás „véget vet ezeknek a veszélyes gyakorlatoknak, és érdemi enyhülést hoz, amely megóvja a gyermekeket az online ártalmaktól”.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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Van ott egy szó a címben, a „forradalmi” magyar ifjúságnak valószínűleg fogalma sincs, mit jelent, hát kezdjük ezzel.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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