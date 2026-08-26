Németországbűnözésstatisztika

Megdöbbentő számok Németországból: meredeken emelkedett a külföldi bűnelkövetők aránya

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az emberöléssel gyanúsított külföldiek száma 77,1 százalékkal nőtt 25 év alatt. Németországban „sokkoló hírről” beszélnek.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 26. 5:20
Illusztráció Fotó: LILLI FORTER Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ez a megváltozott számlálási módszer nem teszi lehetővé a megbízható összehasonlítást a 2009 előtti évek gyanúsítottjainak számával. Továbbá a 2016. november 4-i „50. törvény a Büntető Törvénykönyv módosításáról – a szexuális önrendelkezés védelmének javítása” jelentősen szigorította a szexuális büntetőjogot, és új bűncselekményeket hozott létre. Ezért a szexuális önrendelkezés elleni bűncselekmények összehasonlítása a korábbi évekkel nem, vagy csak korlátozottan lehetséges.

Brandner, az AfD parlamenti képviselője a Junge Freiheitnak adott interjújában sokkoló hírnek nevezte ezeket az adatokat. Kijelentette, hogy a Németországnak „bizonyára elég dolga van a német bűnözőkkel kapcsolatban”. Ezért nem szabad külföldi bűnözőket behozni az országba. 

Bárki, aki állítólag védelmet keresve érkezik Németországba, majd bűnözővé válik, elveszítette a védelemhez való jogát 

– hangsúlyozta Brandner. 

Borítókép: Német rendőrök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekszent liga

Álszent liga

Pilhál György avatarja

No, igen, a magyar történelem győzelemként jegyzi azt a napot – 1686. szeptember másodika, Buda visszafoglalása a töröktől.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.