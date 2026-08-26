Megdöbbentő számok Németországból: meredeken emelkedett a külföldi bűnelkövetők aránya

Ez a megváltozott számlálási módszer nem teszi lehetővé a megbízható összehasonlítást a 2009 előtti évek gyanúsítottjainak számával. Továbbá a 2016. november 4-i „50. törvény a Büntető Törvénykönyv módosításáról – a szexuális önrendelkezés védelmének javítása” jelentősen szigorította a szexuális büntetőjogot, és új bűncselekményeket hozott létre. Ezért a szexuális önrendelkezés elleni bűncselekmények összehasonlítása a korábbi évekkel nem, vagy csak korlátozottan lehetséges.

Brandner, az AfD parlamenti képviselője a Junge Freiheitnak adott interjújában sokkoló hírnek nevezte ezeket az adatokat. Kijelentette, hogy a Németországnak „bizonyára elég dolga van a német bűnözőkkel kapcsolatban”. Ezért nem szabad külföldi bűnözőket behozni az országba.

Bárki, aki állítólag védelmet keresve érkezik Németországba, majd bűnözővé válik, elveszítette a védelemhez való jogát

– hangsúlyozta Brandner.

Borítókép: Német rendőrök (Fotó: AFP)