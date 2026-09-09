A Karib-térség nem feledi a rabszolgaságot

Emmanuel Macron tiszteleg Toussaint Louverture, a haiti rabszolgalázadás vezetőjének szobránál. Fotó: CHRISTOPHE PETIT TESSON / POOL

Ütik a vasat, amíg meleg

Az afrikai származású emberekkel való bánásmódot a transzatlanti rabszolgaság idején az ENSZ közgyűlése márciusban az „emberiesség elleni legsúlyosabb bűnnek” fogadta el, amely ugyan csak elvi állásfoglalás, de mégis muníciót ad azoknak az államoknak, amelyek jóvátételt követelnek a régi rabszolgatartóktól. A helyzetnek megfelelően az afrikai országok által beadott javaslatnál az Egyesült Királyság és az Európai Unió tagjai tartózkodtak, az Egyesült Államok, Izrael és Argentína nemmel szavazott.

Borítókép: Jamaicai tüntetők Londonban (Fotó: RICARDO MAKYN)