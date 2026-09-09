A Karib-térség nem feledi a rabszolgaságot

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III. Károly királyhoz fordul Jamaica kormánya, hogy állásfoglalását kérje a XIX. századi rabszolgakereskedelem jogszerűségéről és az esetleges kártalanításról. A karibi országok történelmét és jövőjét meghatározó eseménysorozatnak ma is élő hatásai vannak.

Sitkei Levente
2026. 09. 09. 5:50
Fotó: RICARDO MAKYN Forrás: AFP
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French President Emmanuel Macron (L) pays tribute in front of a statue of Toussaint Louverture, leader of the Haitian independence movement, before visiting the "Chateau de Joux" during a ceremony marking the 175th anniversary of the abolition of slavery in France, in La Cluze-et-Mijoux, near Besancon, eastern France, on April 27, 2023. Macron visited "Chateau de Joux" to pay tribute to mark the 220th anniversary of the death of Franco-Haitian general Toussaint Louverture at the site where he was imprisoned until his death. (Photo by Christophe PETIT TESSON / POOL / AFP)
Emmanuel Macron tiszteleg Toussaint Louverture, a haiti rabszolgalázadás vezetőjének szobránál. Fotó: CHRISTOPHE PETIT TESSON / POOL

Ütik a vasat, amíg meleg

Az afrikai származású emberekkel való bánásmódot a transzatlanti rabszolgaság idején az ENSZ közgyűlése márciusban az „emberiesség elleni legsúlyosabb bűnnek” fogadta el, amely ugyan csak elvi állásfoglalás, de mégis muníciót ad azoknak az államoknak, amelyek jóvátételt követelnek a régi rabszolgatartóktól. A helyzetnek megfelelően az afrikai országok által beadott javaslatnál az Egyesült Királyság és az Európai Unió tagjai tartózkodtak, az Egyesült Államok, Izrael és Argentína nemmel szavazott.

Borítókép: Jamaicai tüntetők Londonban (Fotó: RICARDO MAKYN)

Jamaicanagy-britanniarabszolgaság

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