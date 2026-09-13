Asszisztált halál: A brit törvényhozók nemet mondtak

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Az asszisztált öngyilkosság több országban is legális, köztük Belgiumban, Kanadában, Hollandiában, Spanyolországban és Svájcban, valamint az Egyesült Államok egyes részein, bár a jogosultsági szabályok eltérőek. A brit törvényhozók most elutasították azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé tette volna Angliában és Walesben a halálos beteg felnőttek számára, hogy önként vessenek véget életüknek. Az asszisztált halálról szóló vita azonban tovább folyik.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 13. 12:21
Illusztráció Fotó: SANDRINE MARTY Forrás: Hans Lucas
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Rengeteg kérdés és ellenvélemény

Az ellenzők ugyanakkor nem biztonságosnak nevezték a törvényjavaslatot, a kiszolgáltatott emberek kényszerítésének kockázatára és a fogyatékkal élők elégtelen védelmére hivatkozva. A törvényjavaslattal szemben ellenzést fogalmazott meg Richard Moth érsek, az angliai és walesi katolikusok vezetője, aki „elvileg és mélységesen hibásnak” nevezte azt, valamint Sarah Mullally, az anglikán egyház canterburyi érseke. A Királyi Pszichiáterek Kollégiuma szintén „komoly aggodalmait” fejezte ki, hivatkozva arra, hogy „túl sok megválaszolatlan kérdés van a mentális betegségben szenvedők védelmével kapcsolatban”.

Dr. Zubir Ahmed törvényhozó és onkológus sebész szintén bizonytalanságot jegyezett meg az orvos prognózisával kapcsolatban.

Őszintének kell lennem. Amikor arra kérnek, hogy jósoljam meg, hogy valakinek van-e hat hónapja hátra vagy sem, legalább annyiszor tévedek, mint amennyiszer igazam van

mondta az ABC News tudósítása szerint. A hírügynökség azt is megjegyezte, hogy egy törvényhozó, aki korábban támogatta a törvényjavaslatot, arról beszélt, hogy „rémálmok” késztették arra, hogy megváltoztassa véleményét. Janet Daby azt mondta, hogy azért álmodott a halálról, mert nem érezte magát „teljesen kényelmesen” korábbi pozíciójában.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Nagy-Britanniatörvényeutanázia

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