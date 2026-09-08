Elmaradt az elégtétel

Imádkozók a temetőben. Fotó: NIDAL SALJIC / AFP

Szerbia mindent elveszített

A szerbek a boszniai háborúban szinte mindent elveszítettek. Az egykor Belgrádból irányított Jugoszláviát, a tőlük félő és velük jól-rosszul együttműködő különböző délszláv nemzeteket, a szerb többségű, Szerbián kívül található területeket, a gazdasági potenciált, még a futballt is. De ezzel együtt a világ szimpátiáját is elveszítették, pontosan az olyan katonai vezetők miatt, mint Ratko Mladics, így amikor 1999-ben a NATO bombázni kezdte Szerbiát, szinte senki sem törődött a szerbekkel vagy azzal, hogy az a támadássorozat igazságos volt-e.

A háborús és erkölcsi vereség pedig dacot szült.

Most, Mladics halálakor a boszniai Szerb Köztársaság vezetése méltatta a volt tábornokot, a szerb elnök állami temetést tervez neki, a Crvena zvezda szurkolói pedig transzparenseken éltették a „szerb hazafi” tetteit, amiért az UEFA vizsgálatot is kezdett.

Azért tudjuk, hogy a boszniai utcákon a szerbek szerbebbek az otthoniaknál, ahogy a horvátok is horvátabbak

– mondta lapunk kérdésére Nikowitz-Holló Márton. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója rámutatott: a jelenlegi Bosznia-Hercegovina életképtelen állam, amelynek létrehozása arra volt megfelelő, hogy a háború befejeződjön, de hosszú távon nem jelent megoldást. Ahogy a háborút követő jóvátétel is elmaradt, a szerbek dacosabbak, a horvátok elégedetlenebbek, mint valaha, a bosnyákok pedig nem saját országuktól várják a segítséget, hanem külföldről, az iszlám testvériségtől. Mladics halálára reagálva a zágrábi veteránügyi minisztérium jelezte, bánja, hogy a háborús és emberiesség elleni bűnökért elítélt volt katonát soha nem tették felelőssé a skabrnjai mészárlásért, amely a horvát függetlenségi háború idején történt.

A szerbek számára máig sérelmes, hogy a horvát tábornokokat, Ante Gotovinát és Mladen Markacot nem ítélte el a nemzetközi törvényszék. Inkább úgy tekintenek erre, mint egy szerbek elleni bíróságra

– mondta Nikowitz-Holló Márton, aki szerint Hága hatékonysága épp az ilyen ügyek miatt is rendkívül kérdéses. Ratko Mladics emlékezete így minden vizsgálat és bírósági döntés ellenére is kettős marad, mivel Bosznia-Hercegovina rövid és véres múltja, törékeny jelene és kilátástalan jövője nem teszi lehetővé, hogy egyetlen igazságot fogadjanak el az ott élők.

Borítókép: Mesterlövész miatt görnyedve járó szarajevóiak az ostrom idején (Fotó: Chris Helgren)