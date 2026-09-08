Elmaradt az elégtétel

Srebrenica mészárosa
A háború előhozta mindenkiből a legrosszabbat, Ratko Mladics pedig kitűnt ebben társai közül is, ugyanis ő adta a parancsokat a vérengzésekre. A srebrenicai mészárlás – amely során nyolcezernél is több férfit és fiatal fiút öltek meg szerb csapatok – egyértelműen az ő számlájára írandó, nem feledve azért az ENSZ békefenntartóinak a felelősségét sem, akik, szintén úgy tűnik, nem hittek a háborúban. A holland kéksisakosok vagy túlságosan féltek a szerb csapatoktól, vagy azt gondolták, ez nem háború, hanem kedves nézeteltérés, mindenesetre a védelmükre bízott bosnyák lakosságot kiszolgáltatták Mladics embereinek.
A vérengzés egyike volt azon ügyeknek, amelyek kapcsán konkrétan perbe tudták fogni a volt hadseregtábornokot a hágai Nemzetközi Törvényszéken, és amelyért 2017-ben végül is életfogytiglani börtönre ítélték.
Ez persze semmit nem segít már azoknak, akiket belőttek a tömegsírokba, és az is valószínűtlen, hogy Mladics újra elkövetné ezeket a gyászos tetteket, ha kiszabadult volna. De valami elégtételnek kellett volna lennie, amely nem jött el Mladics esetében. A szerb utca népe ugyanis nem feltétlenül úgy gondol Ratko Mladicsra, mint Szarajevó vagy akár Budapest átlagembere. A háború vérzivatarában sokan azt a nyolcezer embert potenciális katonának látták, akiket „semlegesíteni” kellett, mivel ellenkező esetben rájuk fognak támadni. Csakhogy a háborúnak is vannak írott és íratlan szabályai, ezek pedig nem engedik a fegyvertelen, sokszor fiatalkorú „potenciális katonák” kivégzését.
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