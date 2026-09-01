Irán „egy kudarcba fulladt nemzet”

Az iráni jegybank elnöke kedden visszavágott Scott Bessent pénzügyminiszter azon figyelmeztetésére, miszerint az Egyesült Államok szankcióival nézhetnek szembe a Teheránnal üzleti kapcsolatban álló országok. Abdolnaszer Hemmati, a jegybank elnöke azt nyilatkozta, hogy Irán elegendő devizatartalékkal rendelkezik ahhoz, hogy ellenálljon a nyomásnak, és hogy a bank kész akár 2 milliárd dollárt is befecskendezni a devizapiacra a közelmúltbeli volatilitás csillapítása érdekében.

Azt mondom az Egyesült Államok elnökének: Iránnak van devizája, és van belőle elég

– mondta Hemmati a félhivatalos Tasnim hírügynökség szerint.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)