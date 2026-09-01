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Irán „egy kudarcba fulladt nemzet”

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Donald Trump amerikai elnök „kudarcba fulladt nemzetnek” nyilvánította Iránt, és kijelentette, hogy az ország gazdaságilag és katonailag is összeomlott. Az Egyesült Államokkal kiújult harcok kérdésessé teszik, hogy mennyi befolyása maradt még Teheránnak. Trump szerint Irán vezetése teljes zűrzavarban van.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 01. 15:03
Donald Trump Fotó: KEVIN DIETSCH Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Az iráni jegybank elnöke kedden visszavágott Scott Bessent pénzügyminiszter azon figyelmeztetésére, miszerint az Egyesült Államok szankcióival nézhetnek szembe a Teheránnal üzleti kapcsolatban álló országok. Abdolnaszer Hemmati, a jegybank elnöke azt nyilatkozta, hogy Irán elegendő devizatartalékkal rendelkezik ahhoz, hogy ellenálljon a nyomásnak, és hogy a bank kész akár 2 milliárd dollárt is befecskendezni a devizapiacra a közelmúltbeli volatilitás csillapítása érdekében.

Azt mondom az Egyesült Államok elnökének: Iránnak van devizája, és van belőle elég 

– mondta Hemmati a félhivatalos Tasnim hírügynökség szerint.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

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