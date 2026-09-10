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„Ezt úgy hívják, hogy totális alkalmatlanság” — a kommentelők is kiakadtak a kormány a lipicai lovakkal kapcsolatos magyarázkodásán

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Pontatlanul fogalmaztak meg egy levelet a lovakról Londonba, állítja az agrártárca.

Magyar Nemzet
2026. 09. 10. 9:07
Fotó: JOE KLAMAR Forrás: AFP
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„A kommunizmus óta nem történt ilyen” — írta a minap a brit Daily Mail, amelynek értesülései szerint a magyar agrárminisztérium azt akarta, hogy a király koronázására küldött Nelson és Iveco nevű lovakat szállítsák vissza a szilvásváradi ménesbe. 

Most a tárca a Facebook-oldalán elismerte, hogy valóban született egy levél a kölcsönszerződés megszüntetéséről, állítása szerint azonban azt pontatlanul fogalmazták meg, és a hibát később korrigálták. Egyben a brit fél számára is egyértelművé tették, hogy Magyarország nem akarja hazahozni a lovakat.

 

Kaptak a kommentelőktől 

Mindenesetre a minisztérium oldalán kommentelők alaposan kiosztották a kormányt a diplomáciai baklövésért. 

„Vérprofi csapat”, mint mindenhol az új kormányban — írja egyikük. 

„Az agrártárcában is kőprofi tiszások dolgoznak... Ennyi dilettáns barom nem volt még kormányon az elmúlt 100 évben” — így egy másikuk. 

Egy további hozzászóló szerint „ezt úgy hívják, hogy totális alkalmatlanság”. 

„Könyörgöm, ha nem tudnak fogalmazni, miért nem használják a ChatGPT-t?” — javasolja egy kommentelő a mesterséges intelligenciára utalva.  

Borítókép: Lipicai lovak (Fotó: Joe Klamar /AFP)  

lipicai lóagrártárcaIII. Károly király

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