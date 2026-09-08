Macront vádolja Niger a puccs szervezésével

Az Európai Unió és Niger között jelentős problémát okoz a migrációs hullám kezelése, ugyanis Fekete-Afrika felől sokszor ezen a sivatagos vidéken keresztül szállítják az utasokat az embercsempészek. Egyes vélemények szerint a niger-i sivatag halálosabb, mint a Földközi-tenger.
Borítókép: Az elbukott puccs után orosz zászlóval ünneplő helybéli Niameyben (Fotó: AFP)
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