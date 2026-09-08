Macront vádolja Niger a puccs szervezésével

Francia teherhajó a szenegáli Dakar kikötőjében. Fotó: PATRICK MEINHARDT / AFP

Az Európai Unió és Niger között jelentős problémát okoz a migrációs hullám kezelése, ugyanis Fekete-Afrika felől sokszor ezen a sivatagos vidéken keresztül szállítják az utasokat az embercsempészek. Egyes vélemények szerint a niger-i sivatag halálosabb, mint a Földközi-tenger.

Borítókép: Az elbukott puccs után orosz zászlóval ünneplő helybéli Niameyben (Fotó: AFP)