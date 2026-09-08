Rendkívüli

Kitiltották Toroczkai Lászlót a parlamenti ülésről, miután féregnek nevezte Magyar Pétert

Macront vádolja Niger a puccs szervezésével

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Niger kormánya Emmanuel Macron francia elnököt gyanítja a sikertelen puccskísérlet mögött, amely augusztus utolsó napjaiban rázta meg Niameyt. Párizs szerint a niger-i katonai vezetés vádja „tiszta fantázia”, és sem a szándék, sem a képesség nincs meg Franciaországban, hogy elmozdítsa a niger-i kormányt.

Sitkei Levente
2026. 09. 08. 8:05
Fotó: - Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
A general view of a container ship at the Dakar Port in Dakar, on January 23, 2025. The withdrawal of Mali, Niger and Burkina Faso from the Economic Community of West African States takes effect on Wednesday after a year of political tensions, fracturing the region and leaving the bloc with an uncertain future. On January 29, 2024, the three countries led by military regimes formally notified ECOWAS of their desire for "immediate" withdrawal. But the texts of the West African organisation required one-year's notice for it to be effective. (Photo by PATRICK MEINHARDT / AFP)
Francia teherhajó a szenegáli Dakar kikötőjében. Fotó: PATRICK MEINHARDT / AFP

Az Európai Unió és Niger között jelentős problémát okoz a migrációs hullám kezelése, ugyanis Fekete-Afrika felől sokszor ezen a sivatagos vidéken keresztül szállítják az utasokat az embercsempészek. Egyes vélemények szerint a niger-i sivatag halálosabb, mint a Földközi-tenger.

Borítókép: Az elbukott puccs után orosz zászlóval ünneplő helybéli Niameyben (Fotó: AFP)

afrikauránFranciaország

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmakó

Fradi

Hegyi Zoltán avatarja

Azért persze aggódom is. Mert a gyűlölet és irigység vezérelte bosszúhadjárat elérheti a Népligetet is. A Belügyminisztérium feljelentést tesz. Mint a régi szép időkben, mondhatnánk.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.