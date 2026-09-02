Manfred Webermigrációs paktumMagyar Péter

Mélyen hallgat a miniszterelnök arról, hogy Manfred Weber mit kért a segítségért cserébe

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Budapesten fogadta Magyar Péter az Európai Néppárt elnökét. A magyar kormányfő közölte, hogy Manfred Weber felajánlotta segítségét abban, hogy megoldást találjanak arra, hogy Magyarországnak ne kelljen napi egymillió eurós bírságot fizetnie az Európai Unió külső határainak védelmére létrehozott szabályok miatt. Kérdés, hogy Weber mit kér cserébe.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 02. 12:48
Manfred Weber Fotó: HELMUT FOHRINGER Forrás: APA
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Budapestre jön António Costa

Ahogy arról lapunk is beszámolt, kedd este tárgyal Magyar Péterrel az Európai Tanács elnöke. António Costa európai körútja során látogat Magyarországra, amelynek legfőbb célja, hogy a következő hétéves uniós költségvetés körüli kérdéseket vitassa meg a tagállamokkal. Jelenleg két nagy csoport áll szemben az EU-ban, a „Fukar Hatok” és a nettó kedvezményezettek. Kérdés, hogy kinek sikerül érvényesíteni jobban az akaratát, és Magyarország végül jól járhat-e.

 

Borítókép: Manfred Weber (Fotó: AFP)

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Pilhál György
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Jut eszembe, az ÁVH (mely 1948-ban épp ilyentájt, szeptember elején alakult) vezetőjének, Péter Gábornak sem volt jogi végzettsége.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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