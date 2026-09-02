Mélyen hallgat a miniszterelnök arról, hogy Manfred Weber mit kért a segítségért cserébe

Budapestre jön António Costa

Ahogy arról lapunk is beszámolt, kedd este tárgyal Magyar Péterrel az Európai Tanács elnöke. António Costa európai körútja során látogat Magyarországra, amelynek legfőbb célja, hogy a következő hétéves uniós költségvetés körüli kérdéseket vitassa meg a tagállamokkal. Jelenleg két nagy csoport áll szemben az EU-ban, a „Fukar Hatok” és a nettó kedvezményezettek. Kérdés, hogy kinek sikerül érvényesíteni jobban az akaratát, és Magyarország végül jól járhat-e.