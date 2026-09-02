António CostatárgyalásEU-költségvetés

António Costa Budapestre jön alkudozni – Magyarország mindenképp rosszul jár?

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Kedd este tárgyal Magyar Péterrel az Európai Tanács elnöke. António Costa európai körútja során látogat Magyarországra, amelynek legfőbb célja, hogy a következő hétéves uniós költségvetés körüli kérdéseket vitassa meg a tagállamokkal. Jelenleg két nagy csoport áll szemben az EU-ban, a „Fukar Hatok” és a nettó kedvezményezettek. Kérdés, hogy kinek sikerül érvényesíteni jobban az akaratát, és Magyarország végül jól járhat-e.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 02. 9:18
António Costa Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
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Magyarország rosszul járhat?

A következő hétéves költségvetés tárgyalásai tehát komoly vitákat szülhetnek majd, kérdés, hogy ez mit jelent hazánkra nézve, és az előzetes kilátások szerint nem sok jót. 

Ha a „Fukar Hatok” elvárásai teljesülnek, és drasztikusan megvágják az uniós büdzsét, az kevesebb támogatást jelent a mezőgazdaságnak, az út- és vasútépítéseknek Közép-Európában, ami közvetlenül érinti a hazai növekedést és a munkahelyeket. Ha viszont a brüsszeli elképzelés kerekedik felül, és átnyomják a nagyobb költségvetést az új uniós adókkal, azt az európai polgárok az árak emelkedésében, a magasabb rezsiköltségekben és a csökkenő reálbérekben fogják megfizetni.

Borítókép: António Costa (Fotó: AFP)

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