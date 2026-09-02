António Costa Budapestre jön alkudozni – Magyarország mindenképp rosszul jár?

Ha a „Fukar Hatok” elvárásai teljesülnek, és drasztikusan megvágják az uniós büdzsét, az kevesebb támogatást jelent a mezőgazdaságnak, az út- és vasútépítéseknek Közép-Európában, ami közvetlenül érinti a hazai növekedést és a munkahelyeket. Ha viszont a brüsszeli elképzelés kerekedik felül, és átnyomják a nagyobb költségvetést az új uniós adókkal, azt az európai polgárok az árak emelkedésében, a magasabb rezsiköltségekben és a csökkenő reálbérekben fogják megfizetni.

Borítókép: António Costa (Fotó: AFP)