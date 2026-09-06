Moszkva megvolt, ma Kijevben dőlhet el az ukrajnai háború sorsa

Steve Witkoff a Kremlbe való megérkezése után külön meg is köszönte az orosz elnöknek a Kijevet érintő moratóriumot, hangsúlyozva, hogy ez a humanitárius és biztonsági folyosó tette egyáltalán lehetővé a kockázatos utazásukat. Korábban egyébként nem volt példa arra, hogy az oroszok és az ukránok politikai rendezés érdekében hoztak meg ilyen összehangolt döntést.
Ma Kijevben dől el a béke sorsa: Zelenszkij asztalán Trump terve
A moszkvai tárgyalások végeztével az amerikai delegáció azonnal elhagyta Oroszországot, és vasárnap Kijevbe utazik. Bár Kushner és Witkoff az elmúlt időszakban többször is egyeztettek már az orosz vezetéssel Moszkvában, a háború kitörése óta ez az első alkalom, hogy az ukrán fővárosba is ellátogatnak, hogy közvetlenül az ukrán államfővel tárgyaljanak.
A kijevi találkozó kritikus pontja lesz a békefolyamatnak. Kushnerék feladata most az, hogy a Moszkvában finomított és Putyin által vázolt feltételeket, illetve a Trump-féle békeformulát elfogadtassák az ukrán vezetéssel is, ami az utóbbi hetekben európai nyomásra egyre elutasítóbb és merevebb a békét illetően. Kijevben a tárgyalások fókuszában az ukrán szuverenitás, a területi integritás határai és az esetleges biztonsági garanciák állnak majd. A Fehér Ház ígérete szerint a kétoldalú, Moszkvát és Kijevet is érintő diplomáciai körút után, a jövő hét folyamán részletes és pontos tájékoztatást nyújtanak a nyilvánosságnak a békejavaslat fontos pontjairól.
Kiszivárgott békejavaslat
A Magyar Nemzet is beszámolt a minap arról, hogy bár az amerikai elnök újságírói kérdésre sem volt hajlandó elárulni a javaslatcsomag pontos részleteit, a Fehér Házhoz közeli forrásokból már kiszivárogtak a terv főbb pillérei. Trump korábban többször hangoztatta, hogy 24 óra alatt képes lenne véget vetni a konfliktusnak, a mostani javaslat azonban ennél jóval pragmatikusabb megközelítést tükröz. A kiszivárgott információk szerint az amerikai javaslatcsomag az alábbi alapelvekre épül:
- A harcoló feleknek az aktuális frontvonalak mentén azonnal be kell fejezniük a hadműveleteket, befagyasztva a konfliktust.
- Kijev nemzetközi és amerikai katonai garanciákat kapna a jövőbeli agressziók ellen, cserébe viszont fel kellene függesztenie vagy határozatlan időre el kellene halasztania a NATO-csatlakozási törekvéseit.
- Bár a Fehér Ház hivatalosan nem mondta ki, hogy Ukrajnának le kellene mondania a megszállt keleti területekről, Trump utalásai és a tárgyalási alapok azt sejtetik, hogy a Donbász régió és a Krím státuszát egy későbbi, hosszú távú diplomáciai folyamatra bíznák, de a jelenlegi ellenőrzési határokat de facto elismernék.
- Trump világossá tette, hogy a béke fenntartásának és Ukrajna újjáépítésének anyagi terheit sokkal nagyobb arányban kell vállalniuk az európai szövetségeseknek, mint az Egyesült Államoknak.
Van egy nagyon jó elképzelésünk a békéről, és jó esély van rá, hogy sikerrel is járunk
– fogalmazott szűkszavúan Trump pénteken.
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