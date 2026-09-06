Moszkva megvolt, ma Kijevben dőlhet el az ukrajnai háború sorsa

Steve Witkoff a Kremlbe való megérkezése után külön meg is köszönte az orosz elnöknek a Kijevet érintő moratóriumot, hangsúlyozva, hogy ez a humanitárius és biztonsági folyosó tette egyáltalán lehetővé a kockázatos utazásukat. Korábban egyébként nem volt példa arra, hogy az oroszok és az ukránok politikai rendezés érdekében hoztak meg ilyen összehangolt döntést.

Vlagyimir Putyin után Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt kell meggyőzni a békéről (Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP)

Ma Kijevben dől el a béke sorsa: Zelenszkij asztalán Trump terve

A moszkvai tárgyalások végeztével az amerikai delegáció azonnal elhagyta Oroszországot, és vasárnap Kijevbe utazik. Bár Kushner és Witkoff az elmúlt időszakban többször is egyeztettek már az orosz vezetéssel Moszkvában, a háború kitörése óta ez az első alkalom, hogy az ukrán fővárosba is ellátogatnak, hogy közvetlenül az ukrán államfővel tárgyaljanak.

A kijevi találkozó kritikus pontja lesz a békefolyamatnak. Kushnerék feladata most az, hogy a Moszkvában finomított és Putyin által vázolt feltételeket, illetve a Trump-féle békeformulát elfogadtassák az ukrán vezetéssel is, ami az utóbbi hetekben európai nyomásra egyre elutasítóbb és merevebb a békét illetően. Kijevben a tárgyalások fókuszában az ukrán szuverenitás, a területi integritás határai és az esetleges biztonsági garanciák állnak majd. A Fehér Ház ígérete szerint a kétoldalú, Moszkvát és Kijevet is érintő diplomáciai körút után, a jövő hét folyamán részletes és pontos tájékoztatást nyújtanak a nyilvánosságnak a békejavaslat fontos pontjairól.

Kiszivárgott békejavaslat

A Magyar Nemzet is beszámolt a minap arról, hogy bár az amerikai elnök újságírói kérdésre sem volt hajlandó elárulni a javaslatcsomag pontos részleteit, a Fehér Házhoz közeli forrásokból már kiszivárogtak a terv főbb pillérei. Trump korábban többször hangoztatta, hogy 24 óra alatt képes lenne véget vetni a konfliktusnak, a mostani javaslat azonban ennél jóval pragmatikusabb megközelítést tükröz. A kiszivárgott információk szerint az amerikai javaslatcsomag az alábbi alapelvekre épül:

A harcoló feleknek az aktuális frontvonalak mentén azonnal be kell fejezniük a hadműveleteket, befagyasztva a konfliktust. Kijev nemzetközi és amerikai katonai garanciákat kapna a jövőbeli agressziók ellen, cserébe viszont fel kellene függesztenie vagy határozatlan időre el kellene halasztania a NATO-csatlakozási törekvéseit. Bár a Fehér Ház hivatalosan nem mondta ki, hogy Ukrajnának le kellene mondania a megszállt keleti területekről, Trump utalásai és a tárgyalási alapok azt sejtetik, hogy a Donbász régió és a Krím státuszát egy későbbi, hosszú távú diplomáciai folyamatra bíznák, de a jelenlegi ellenőrzési határokat de facto elismernék. Trump világossá tette, hogy a béke fenntartásának és Ukrajna újjáépítésének anyagi terheit sokkal nagyobb arányban kell vállalniuk az európai szövetségeseknek, mint az Egyesült Államoknak.

Van egy nagyon jó elképzelésünk a békéről, és jó esély van rá, hogy sikerrel is járunk

– fogalmazott szűkszavúan Trump pénteken.