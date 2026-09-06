Rendkívüli

Mentők vitték el az eszméletlenül heverő magyar válogatott labdarúgót

Moszkva megvolt, ma Kijevben dőlhet el az ukrajnai háború sorsa

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Több mint három órás, éjszakába nyúló zárt ajtós tárgyalást folytatott Vlagyimir Putyinnal a Donald Trump által megbízott amerikai békedelegáció Moszkvában. A Jared Kushner és Steve Witkoff vezette diplomáciai misszió a tűzszünet és a béke részleteiről egyeztetett az orosz elnökkel, ma pedig már Kijevben tárgyalnak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A 72 órás ideiglenes tűzszünet alatt zajló ingadiplomácia a háború kitörése óta a legkomolyabb esélyt jelentheti a fegyverszünetre.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 06. 8:11
Fotó: MIKHAIL METZEL Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Steve Witkoff a Kremlbe való megérkezése után külön meg is köszönte az orosz elnöknek a Kijevet érintő moratóriumot, hangsúlyozva, hogy ez a humanitárius és biztonsági folyosó tette egyáltalán lehetővé a kockázatos utazásukat. Korábban egyébként nem volt példa arra, hogy az oroszok és az ukránok politikai rendezés érdekében hoztak meg ilyen összehangolt döntést.

Vlagyimir Putyin után Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt kell meggyőzni a békéről (Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP)
Vlagyimir Putyin után Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt kell meggyőzni a békéről (Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP)

Ma Kijevben dől el a béke sorsa: Zelenszkij asztalán Trump terve

A moszkvai tárgyalások végeztével az amerikai delegáció azonnal elhagyta Oroszországot, és vasárnap Kijevbe utazik. Bár Kushner és Witkoff az elmúlt időszakban többször is egyeztettek már az orosz vezetéssel Moszkvában, a háború kitörése óta ez az első alkalom, hogy az ukrán fővárosba is ellátogatnak, hogy közvetlenül az ukrán államfővel tárgyaljanak.

A kijevi találkozó kritikus pontja lesz a békefolyamatnak. Kushnerék feladata most az, hogy a Moszkvában finomított és Putyin által vázolt feltételeket, illetve a Trump-féle békeformulát elfogadtassák az ukrán vezetéssel is, ami az utóbbi hetekben európai nyomásra egyre elutasítóbb és merevebb a békét illetően. Kijevben a tárgyalások fókuszában az ukrán szuverenitás, a területi integritás határai és az esetleges biztonsági garanciák állnak majd. A Fehér Ház ígérete szerint a kétoldalú, Moszkvát és Kijevet is érintő diplomáciai körút után, a jövő hét folyamán részletes és pontos tájékoztatást nyújtanak a nyilvánosságnak a békejavaslat fontos pontjairól. 

Kiszivárgott békejavaslat

A Magyar Nemzet is beszámolt a minap arról, hogy bár az amerikai elnök újságírói kérdésre sem volt hajlandó elárulni a javaslatcsomag pontos részleteit, a Fehér Házhoz közeli forrásokból már kiszivárogtak a terv főbb pillérei. Trump korábban többször hangoztatta, hogy 24 óra alatt képes lenne véget vetni a konfliktusnak, a mostani javaslat azonban ennél jóval pragmatikusabb megközelítést tükröz. A kiszivárgott információk szerint az amerikai javaslatcsomag az alábbi alapelvekre épül:

  1. A harcoló feleknek az aktuális frontvonalak mentén azonnal be kell fejezniük a hadműveleteket, befagyasztva a konfliktust.
  2. Kijev nemzetközi és amerikai katonai garanciákat kapna a jövőbeli agressziók ellen, cserébe viszont fel kellene függesztenie vagy határozatlan időre el kellene halasztania a NATO-csatlakozási törekvéseit.
  3. Bár a Fehér Ház hivatalosan nem mondta ki, hogy Ukrajnának le kellene mondania a megszállt keleti területekről, Trump utalásai és a tárgyalási alapok azt sejtetik, hogy a Donbász régió és a Krím státuszát egy későbbi, hosszú távú diplomáciai folyamatra bíznák, de a jelenlegi ellenőrzési határokat de facto elismernék.
  4. Trump világossá tette, hogy a béke fenntartásának és Ukrajna újjáépítésének anyagi terheit sokkal nagyobb arányban kell vállalniuk az európai szövetségeseknek, mint az Egyesült Államoknak.

Van egy nagyon jó elképzelésünk a békéről, és jó esély van rá, hogy sikerrel is járunk

– fogalmazott szűkszavúan Trump pénteken.

orosz-ukrán háborúVlagyimir PutyinDonald TrumpVolodimir Zelenszkij

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekbrüsszel

Einstand a gyarmaton

Pilhál Tamás avatarja

Elejét kellett volna venni annak, hogy a Hegedűs hadnagyok kinyithassák a várkaput.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.