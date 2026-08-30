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Váratlan fordulat: Trump–Putyin–Zelenszkij-találkozó miatt járt Moszkvában a CIA vezére?

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A CIA igazgatója, John Ratcliffe titkos moszkvai tárgyalásokon egy háromoldalú szupercsúcs tető alá hozását javasolta az orosz vezetésnek. Donald Trump amerikai elnök látványos háttéralkuja Kijevben már zöld jelzést kapott, ám Vlagyimir Putyin egyelőre elutasítja a csúcstalálkozó megszervezését.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 30. 18:33
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
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A tervezett szupercsúcs legnagyobb kérdőjele természetesen az, hogy Donald Trump milyen konkrét engedményeket tud felajánlani a Kremlnek a béke érdekében, és mit kényszerít ki Kijevből. Úgy tudni, a CIA által prezentált csomag tartalmazza

  • a frontvonalak jelenlegi állás mentén történő befagyasztását,
  • Ukrajna NATO-csatlakozásának hosszú távú (akár több évtizedes) elhalasztását,
  • cserébe viszont Washington garantálná Kijev biztonságát és a fegyveres segítségnyújtás fenntartását egy esetleges újabb orosz támadás esetére. 

Putyin kezdeti elutasítása azonban azt jelzi, hogy Oroszország ennél sokkal többet akar: a szankciók teljes és azonnali eltörlését, valamint Ukrajna semlegességének alkotmányos rögzítését követeli. 

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