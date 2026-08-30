Váratlan fordulat: Trump–Putyin–Zelenszkij-találkozó miatt járt Moszkvában a CIA vezére?

A tervezett szupercsúcs legnagyobb kérdőjele természetesen az, hogy Donald Trump milyen konkrét engedményeket tud felajánlani a Kremlnek a béke érdekében, és mit kényszerít ki Kijevből. Úgy tudni, a CIA által prezentált csomag tartalmazza

a frontvonalak jelenlegi állás mentén történő befagyasztását,

történő befagyasztását, Ukrajna NATO-csatlakozásának hosszú távú (akár több évtizedes) elhalasztását,

hosszú távú (akár több évtizedes) elhalasztását, cserébe viszont Washington garantálná Kijev biztonságát és a fegyveres segítségnyújtás fenntartását egy esetleges újabb orosz támadás esetére.

Putyin kezdeti elutasítása azonban azt jelzi, hogy Oroszország ennél sokkal többet akar: a szankciók teljes és azonnali eltörlését, valamint Ukrajna semlegességének alkotmányos rögzítését követeli.