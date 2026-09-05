Trump az eddigi legmerészebb béketervét küldte el Moszkvába és Kijevbe, itt vannak a kiszivárgott részletek

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Donald Trump amerikai elnök hivatalosan is útnak indította két legfőbb bizalmasát, Jared Kushnert és Steve Witkoffot, hogy egy vadonatúj béketervvel a zsebükben megkíséreljék lezárni az ukrajnai háborút. Az új terv négy fő pontja már kiszivárgott a sajtóban.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 05. 7:56
Fotó: ROBERTO SCHMIDT Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Vlagyimir Putyin kényelmes pozícióban várja az amerikai küldötteket (Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL)
Vlagyimir Putyin kényelmes pozícióban várja az amerikai küldötteket (Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL)

Moszkva óvatos, Kijev megosztott

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírói kérdésekre válaszolva azt mondta, egyelőre semmit sem kíván előre bejelenteni, és a nyilvánosságot csak akkor tájékoztatják, ha a kapcsolatfelvétel már ténylegesen megtörtént. Bár Vlagyimir Putyin egy csütörtöki nemzetközi gazdasági fórumon úgy nyilatkozott, hogy lát esélyt egy megállapodásra, leszögezte, hogy a feltételei változatlanok:

Ukrajnának további területi engedményeket kell tennie, amit Kijev és az európai szövetségesek eddig határozottan elutasítottak, mivel azt a teljes kapitulációval látják egyenértékűnek.

Kijevben eközben Zelenszkij és köre kényszerpályán várja a küldötteket. Az ukrán vezetés tudja, hogy az amerikai katonai és pénzügyi támogatás nélkül a védelmi vonalak hosszú távon tarthatatlanok, így nem engedhetik meg maguknak, hogy csípőből elutasítsák Trump küldötteit. Ugyanakkor az ukrán társadalom és a katonai vezetés egy része mereven ellenáll minden olyan forgatókönyvnek, amely területek végleges elvesztésével járna.

 

Donald TrumpVlagyimir PutyinOroszországorosz-ukrán háború

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