Orosz diplomatákat utasított ki Orbán Anita Magyarországról

Hamarosan új utakra kell lépniük a magyar élsport résztvevőinek, a kluboknak és a szövetségeknek. Az elmúlt 16 év szinte korlátlan állami sportfinanszírozása után a piac ismét belép a magyar sportba, ám az nagy kérdés, hogy az ágazat résztvevői mennyire vannak erre felkészülve.