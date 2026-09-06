Pánik Berlinben: az ellopott állami adatok felkerültek a dark webre, súlyos következményekkel számolnak
Kiberbűnözők egy összehangolt támadássorozatban feltörték a berlini kormányzati hálózatokat, és hatalmas mennyiségű titkosított adatot szivárogtattak ki a dark weben. A támadás nemcsak a német államigazgatás működését béníthatja meg, hanem közvetlen biztonsági kockázatot jelent egész Európára nézve. Milyen információk kerültek nyilvánosságra, és milyen beláthatatlan veszélyeket rejt magában a digitális szabotázs?
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