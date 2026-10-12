14 éves fiú lövöldözött egy francia iskolában, az indítéka nem tisztázott
Saját iskolájában nyitott tüzet egy középiskolás diák hétfőn kora reggel Franciaországban. A 14 éves fiú rálőtt iskolája igazgatójára és három tanárára is Aubagne-ban a Rhone-torkolatban. A miniszterelnöki hivatal közlése szerint az igazgatót és egy tanárt a helyszínen ellátták, sérüléseik nem életveszélyesek. A lövöldözéssel gyanúsított tinédzsert letartóztatták – erősítette meg mind a miniszterelnöki hivatal, mind a marseille-i ügyészség. Gyilkossági kísérlet miatt indítottak nyomozást.
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