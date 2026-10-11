Új szankcióval készülnek Ursula von der Leyenék: nehezebb lesz az orosz állampolgárok beutazása
Szigorítani fogják az orosz állampolgárok beutazását az Európai Unióba, hogy így csökkentsék az esélyét az esetleges hibrid támadásoknak, írta a Politico. A megoldási javaslatok szerteágazóak, valódi lépések azonban csak a jövő évben várhatóak.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en