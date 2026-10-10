A Csótány Néppárt diáktüntetői ismét az utcára vonultak
Delhi belvárosát szinte hermetikusan lezárták a rendőrök, akik a nagyszabású diáktüntetésre készülnek. A kontinensnyi ország fővárosában a Cockroach Janata Party (CJP) oldalán tiltakozó fiatalok a választási bizottság elnöke, Gyanesh Kumar távozását követelik, ugyanakkor a hatóságok nem engedélyezték a tiltakozást.
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