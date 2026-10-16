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A kicsi Montenegró is túl nagy falat az EU-nak

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Németország igyekszik elérni, hogy Horvátország és Montenegró tisztázza az egymás között fennálló problémákat, amelyek akadályozzák az apró balkáni ország uniós integrációját. Horvátország gondjai a balkáni háború óta fennállnak, Podgorica pedig egyelőre nem hajlandó engedményekre.

Sitkei Levente
2026. 10. 16. 13:02
Fotó: SAVO PRELEVIC Forrás: AFP
Milojko Spajic, Prime Minister of Montenegro, attends a press conference at the end of the 28th EU-Montenegro Accession Conference in Brussels, Belgium, on July 14, 2026. The meeting serves to provisionally close negotiations on chapters 8 (competition policy) and 29 (customs union). (Photo by Daniel Gnap/NurPhoto) (Photo by Daniel Gnap / NurPhoto via AFP)
Milojko Spajic montenegrói miniszterelnök egy csatlakozásról szóló konferencián. Fotó: DANIEL GNAP / NurPhoto

Horvátországnak Szlovéniával is van egy állandó határvitája, ez azonban nem akadályozta meg uniós integrációját. Montenegró a 33 tárgyalási fejezetből 21-et tudott lezárni, s az eredeti tervek arról szóltak, hogy 2028-ban fog csatlakozni az EU-hoz. Ez a jelen helyzetben irreálisnak tűnik, miközben a nagyhatalmak erősen próbálkoznak a Balkán országaiba benyomulni, amely ellen szinte semmiféle eszköze nincs az országszövetségnek. 

Borítókép: Montenegrói rohamrendőrök az orosz hátterű puccskísérlet idején. (Fotó: SAVO PRELEVIC)

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