A kicsi Montenegró is túl nagy falat az EU-nak

Milojko Spajic montenegrói miniszterelnök egy csatlakozásról szóló konferencián. Fotó: DANIEL GNAP / NurPhoto

Horvátországnak Szlovéniával is van egy állandó határvitája, ez azonban nem akadályozta meg uniós integrációját. Montenegró a 33 tárgyalási fejezetből 21-et tudott lezárni, s az eredeti tervek arról szóltak, hogy 2028-ban fog csatlakozni az EU-hoz. Ez a jelen helyzetben irreálisnak tűnik, miközben a nagyhatalmak erősen próbálkoznak a Balkán országaiba benyomulni, amely ellen szinte semmiféle eszköze nincs az országszövetségnek.

Borítókép: Montenegrói rohamrendőrök az orosz hátterű puccskísérlet idején. (Fotó: SAVO PRELEVIC)