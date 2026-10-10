Súlyos gyanúsítások

A Ribart és Zvincsukot Nagy-Britanniában is elővették tavaly decemberben ugyancsak azzal a váddal, hogy Oroszország narratíváját erősíti és Ukrajna támogatását gyengíti. London akkor úgy vélte, a Zvincsuk orosz állami körökből kaphatott támogatást és együttműködött az orosz titkosszolgálatokkal. Az amerikaiak ugyanakkor azzal vádolták meg az orosz bloggert, hogy befolyásolni próbálta a 2024-es elnökválasztást.

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök arról beszélt az ügy kapcsán, hogy Oroszországnak európai és amerikai állampolgárokat kellene őrizetbe vennie, hogy elérje Zvincsuk kiszabadulását. Az orosz külügyminisztérium elismerte az őrizetbe vétel tényét.

Borítókép: Az oroszok körében is népszerű Sveti Stefan tengerpartja. (Fotó: MAISANT LUDOVIC / HEMIS.FR)