Orosz bloggert fogtak a Balkánon

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Letartóztatott a montenegrói rendőrség egy ismert orosz bloggert, aki a gyanújuk szerint oroszpárti propagandát folytatott a balkáni országban. Mihail Zvincsuk állítólag az ország destabilizálását próbálta elérni tevékenységével.

Sitkei Levente
2026. 10. 10. 13:54
Fotó: MAISANT LUDOVIC / HEMIS.FR Forrás: hemis.fr

Súlyos gyanúsítások

A Ribart és Zvincsukot Nagy-Britanniában is elővették tavaly decemberben ugyancsak azzal a váddal, hogy Oroszország narratíváját erősíti és Ukrajna támogatását gyengíti. London akkor úgy vélte, a Zvincsuk orosz állami körökből kaphatott támogatást és együttműködött az orosz titkosszolgálatokkal. Az amerikaiak ugyanakkor azzal vádolták meg az orosz bloggert, hogy befolyásolni próbálta a 2024-es elnökválasztást.

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök arról beszélt az ügy kapcsán, hogy Oroszországnak európai és amerikai állampolgárokat kellene őrizetbe vennie, hogy elérje Zvincsuk kiszabadulását. Az orosz külügyminisztérium elismerte az őrizetbe vétel tényét.

Borítókép: Az oroszok körében is népszerű Sveti Stefan tengerpartja. (Fotó: MAISANT LUDOVIC / HEMIS.FR)

oroszMontenegróorosz–ukrán háborúSzóljon hozzá!

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Jakubász Tamás
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Láda, árok vagy valami más

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Milliószor odakozmált szakértők győzködik arról a nagyérdeműt, hogy ő jár majd jól azzal, ha eltörlik a rezsicsökkentést és mindenki sokkal többet fizethet a gázért, a villanyért meg a vízért annál, mint amennyit most fizet.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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