Arcpirító indokkal védte meg a bíróságon a jobboldal kizárását az európai parlamenti bizottságok éléről az EP ügyvédje
A luxemburgi uniós bíróságon csaptak össze az Európai Parlament és a Patrióták Európáért frakció jogászai. A Patrióták Európáért, a harmadik legnagyobb uniós pártcsoport azért perelte be az EP-t, mert a fősodorbeli pártok titkos szavazásokkal, rendszerszinten zárták ki őket az összes fontos bizottsági elnöki és alelnöki pozícióból. A jobboldali szövetség a demokrácia és az arányosság sárba tiprásáról beszél, Brüsszel viszont azzal védekezik, hogy a titkos szavazás szent és sérthetetlen, a bíróságnak pedig semmi köze a politikai vitákhoz.
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