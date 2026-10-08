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Arcpirító indokkal védte meg a bíróságon a jobboldal kizárását az európai parlamenti bizottságok éléről az EP ügyvédje

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A luxemburgi uniós bíróságon csaptak össze az Európai Parlament és a Patrióták Európáért frakció jogászai. A Patrióták Európáért, a harmadik legnagyobb uniós pártcsoport azért perelte be az EP-t, mert a fősodorbeli pártok titkos szavazásokkal, rendszerszinten zárták ki őket az összes fontos bizottsági elnöki és alelnöki pozícióból. A jobboldali szövetség a demokrácia és az arányosság sárba tiprásáról beszél, Brüsszel viszont azzal védekezik, hogy a titkos szavazás szent és sérthetetlen, a bíróságnak pedig semmi köze a politikai vitákhoz.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 08. 11:42
Forrás: Facebook/Patriots For Europe
Patrióták EurópáértEurópai NéppártEurópai ParlamentSzóljon hozzá!

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Pilhál György
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Az aljasság minősített fokozata, amikor valakik abban lelik örömüket, hogy saját nemzetük millióit fosztják meg a fölemelő érzéstől: magyarországi olimpia. Momentumék ezt tették.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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