A káosz forgatókönyve: Mao örökségétől a franciaországi utcai összecsapásokig

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A világ döbbenten figyelte, ahogy a francia nép módszeresen, szorgalmasan apró darabokra szaggatja az országot. Azonnal megszülettek a baloldali narratívák az oktatási reformokért könyörgő, tiszta arcú diákokról, akiket elnyom a politikai elit, a szegény és kilátástalan életet élő bevándorlókról, akiket nem fogad el a fehér társadalom. De ez semmit sem segít azokon, akiknek szétrombolták az életét, vagy általában a franciákon, akik beleragadtak egy kommunisztikus antiutópiába.

Sitkei Levente
2026. 10. 28. 5:35
A káosz forgatókönyve: Mao örökségétől a franciaországi utcai összecsapásokig
Fotó: JEAN-MICHEL DELAGE Forrás: Hans Lucas
Firefighters extinguish a fire during a protest in Lyon, France on October 24, 2026. Authorities deployed around 70,000 security personnel across France for renewed protests over the cost of living, after unrest a week earlier saw public buildings damaged, hundreds of shops looted and about 2,700 people arrested. (Photo by Abolfazl Salmanzadeh / Middle East Images via AFP)
Tűzoltók dolgoznak a tüntetés idején Lyonban. Fotó: ABOLFAZL SALMANZADEH / Middle East Images

Eltorzult elméletek

„Természetesen előre lehetett ezt a mostani eseményt is látni, miközben sokan tagadják a valóságot. Nem tudjunk örökre letagadni, hogy milyen eredménnyel járt az abszurd migrációs politika” – vélte az egyetemi oktató. Szerinte a csendes többség megdöbbenve figyelte, mi történt az utcákon, hová vezetett a migrációs politika. Mint elmondta, a baloldali közösségi oldalakon azt írják, a rendőrség viselkedett agresszívan, a tüntetők pedig semmi rosszat nem csináltak. Thibaud Gibelin szerint a liberális elit nem úgy tekinti a franciákat, mint sajátos nemzeti közösséget. 

Most fizetjük meg ennek a gondolkodásnak az árát, de az elit számára ez a követendő világnézet

 – mondta. Az oktatási rendszerben pedig uralkodik az az elmélet, hogy a diákoknak joguk van fellépni a tanár ellen, ez már az 1968-as diáklázadások idején is megtapasztalható volt. A diákok egy része afrikai vagy ázsiai származású, ők másfajta kulturális közegből jönnek, a két világ összekapcsolódása pedig ezt a káoszt eredményezi.
A bevándorlók ugyanakkor nem tekinthetők mindannyian franciaellenesnek. Mint Jean-Baptiste elmondta, a messziről jött közösség egy jelentős része elkülönül a többségi társadalomtól, sokan tökéletesen integrálódtak és szeretik Franciaországot. „Épp ezért a migránsokat érintő negatív hangokat rengetegen elutasítják nálunk, mivel sértve érzik kiváló barátaikat” – magyarázta. Ugyanakkor rámutatott, nem csupán a született franciák, de az integrálódott bevándorlók is úgy tartják, súlyos gondok vannak a migrációs politikával.

Masked protesters push a large rubbish container beside a burning barricade, with broken glass bottles scattered across the street, during clashes in Lyon, France, on October 24, 2026. Demonstrations continued despite restrictions imposed by authorities following unrest the previous weekend, with police using tear gas to disperse protesters and barricades set on fire in parts of the city. (Photo by Abolfazl Salmanzadeh / Middle East Images via AFP)
Köztéri kukát gyújtanak fel Lyonban tüntetők. Fotó: ABOLFAZL SALMANZADEH / Middle East Images

Mindig jogos a lázadás?

Egykor Mao Ce-tung kínai vezető hirdette meg a programot, miszerint „mindig jogos a lázadás”, a diákok igenis lépjenek fel tanáraik és a hatalom ellen. A szavakat tettek követték, a kulturális forradalom káosz­ba taszította a sok sebből vérző Kínai Népköztársaságot, szétszakította az ismert kulturális rendszert, a régi értékeket, az idősek tiszteletét, az élet védelmét se tartották már fontosnak. Az akkori vérzivatar egyedül Mao számára volt kedvező, mindenki más csak veszített vele. 

A gyilkossá vált vörösgárdisták lekerültek vidékre, a tanárok soha nem tudtak újra felegyenesedni, a tízéves időszak pedig tabuvá vált a későbbi nyitás idején. 

De az eszme ma is él. A ’68-as diáklázadások nemzedéke egyértelműen tanult a vörösgárdistáktól, az Antifa szellemi utódainak tekinthető, a tagok láthatóan nem riadnak vissza semmitől, hogy az általuk vélt igazat kiharcolják. A Magyar Tehetség Központ oktatója szerint a franciaországi Antifa némileg védett csoport, mert egyes emberek bennük látja a védőernyőt, amely megvédi a társadalmat a „szélsőjobboldali veszélytől”. – Az Antifa valójában csak egy radikálisabb változata annak a baloldali elitnek, amely Franciaországot irányítja 1968 óta – mutat rá Gibelin, hozzátéve, a maszkos utcai verőemberekre úgy tekintenek, hogy „talán kicsit vadak, de azért jó gyerekek, megfelelő ideológiával”. Jean-Baptiste szerint pedig valószínűtlen, hogy a sokat emlegetett Elégedetlen Franciaország ­Jean-Luc Mélenchon vezetéséve hatalomra kerülhetne, de a mostani megmozdulásokat fel tudják használni gyakorlóterepként ahhoz az akciósorozathoz, amelyet Ma­rine Le Pen győzelme esetére készítenek elő. A jelen állás szerint a radikális jobboldali Le Pen, a Nemzeti Tömörülés politikusa a legesélyesebb jelölt, Jean-Baptiste viszont arra figyelmeztet, 2032-re a demográfiai trendek is változni fognak, ez pedig a migráns hátterű közösséget hozza kedvezőbb helyzetbe.

 Mélenchon a régi, fehér szélsőbaloldal képviselője. Az utódja a pártján belül inkább az új szélsőbaloldal egyik embere lehet, mint Bally Bagayoko, Saint-Denis polgármestere. Ezt a várost az állam lényegében teljesen elveszítette, ott már a bevándorlók irányítanak

 – mondta a férfi a Párizs környéki településről. 

Megjelenik Greta 

Némiképp vicces és jellemző esemény volt, mikor a sajtóban megjelent a modern kor első számú diáktüntetője, Greta Thunberg, aki szintén a diákok oldalára állt. A svéd aktivista, a teljes fősodratú média sztárja, akinek minden megmozdulása hírértékű, természetes módon tett hitet a diákok mellett, akiket szerinte az egész világ csodál bátor tevékenységük miatt. Az ismeretlen hátterű fiatal nő, aki rég kinőtt a diákkorból, ma is tényező, ugyanakkor az elmúlt néhány évnyi aktivistáskodása inkább nevetségessé tette a médiában. A svéd hölgy viszont nemzetközivé teszi a mozgalmat, ráadásul Greta is azzal lett elsőként híres, hogy nem járt iskolába, mert aggódott a klímaváltozásért.

A group of gendarmerie officers charging with shields, during the protest against the high cost of living and the deterioration of public services in Paris on October 17, 2026, which brought together high school students, college students, labor unions, and citizens mobilized to defend purchasing power, educational resources, and living conditions, in Paris, FRANCE, 17 October 2026. Charge de policiers de la gendarmerie avec des boucliers, lors de la manifestation contre la vie chere et la degradation des services publics a Paris le 17 octobre 2026, reunissant lyceens, etudiants, syndicats et citoyens mobilises pour defendre le pouvoir d achat, les moyens de l education et les conditions de vie, a Paris, FRANCE, le 17 octobre 2026. (Photo by Xose Bouzas / Hans Lucas via AFP)
Párizsi csendőrök harcra készen. Fotó: XOSE BOUZAS / Hans Lucas

A diáktüntetések nem álltak meg Franciaországban, csak az ideológiai képzettség erősebb ott, no meg a városok felgyújtásának hagyománya is jelentős. Milánóban szintén megjelentek pontosan ugyanazok a gyorsan mozgó, arcukat eltakaró, könnygáz elleni szert maguknál tartó fiatal gerillák, akik feltehetően nem egyszeri ötlettől vezéreltetve dúlták fel a Dóm tér környékét. 

Belgium mindig örömmel követte „nagy testvérét”, Franciaországot, így természetesen ott is voltak erőszakcselekmények, ahogy Albánia, Euró­pa egyik legfurcsább kísérlete is megtapasztalta ugyanezt a fiatal dühöt.

 Tiranában egész nyáron tüntettek a fiatalok, tiltakozva Edi Rama kormánya ellen, aki az amerikai elnök vejének luxusnyaralója felépítésében segít, no meg hozzá lehetett fűzni ehhez a megélhetési költségek emelkedését és az oktatás szörnyű állapotát is. A jelek szerint egész Európában lehetetlen iskolába járni, mindenütt romosak az épüle­teik, a gyerekek mindenhol kiszipolyozottak és túlságosan fáradtak ahhoz, hogy tanuljanak. Pontosan ugyanazok a jelszavak ezek, ugyanazok a témafelvetések, visszatérően, évről évre, évtizedről évtizedre, a valóságról pedig nehéz beszámolni. Az iskolarendszer ugyanis nagyon kiterjedt, rengeteg iskola és tanár van, egyes épületek jobbak másoknál, és senki sem tudja perdöntően megállapítani, hogy a rendszer jól vagy rosszul működik-e. A Magyarországon egykor próbálkozó Tanítanék mozgalom ugyanezt a módszert alkalmazta, jól megágyazva annak a feltevésnek, hogy a magyar oktatási rendszer is halott, ha pedig valaki mást mond, az politikailag motivált és hazudik.

Borítókép: Tüntetők Angers-ben (Fotó: JEAN-MICHEL DELAGE)

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