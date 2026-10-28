A káosz forgatókönyve: Mao örökségétől a franciaországi utcai összecsapásokig

Eltorzult elméletek
„Természetesen előre lehetett ezt a mostani eseményt is látni, miközben sokan tagadják a valóságot. Nem tudjunk örökre letagadni, hogy milyen eredménnyel járt az abszurd migrációs politika” – vélte az egyetemi oktató. Szerinte a csendes többség megdöbbenve figyelte, mi történt az utcákon, hová vezetett a migrációs politika. Mint elmondta, a baloldali közösségi oldalakon azt írják, a rendőrség viselkedett agresszívan, a tüntetők pedig semmi rosszat nem csináltak. Thibaud Gibelin szerint a liberális elit nem úgy tekinti a franciákat, mint sajátos nemzeti közösséget.
Most fizetjük meg ennek a gondolkodásnak az árát, de az elit számára ez a követendő világnézet
– mondta. Az oktatási rendszerben pedig uralkodik az az elmélet, hogy a diákoknak joguk van fellépni a tanár ellen, ez már az 1968-as diáklázadások idején is megtapasztalható volt. A diákok egy része afrikai vagy ázsiai származású, ők másfajta kulturális közegből jönnek, a két világ összekapcsolódása pedig ezt a káoszt eredményezi.
A bevándorlók ugyanakkor nem tekinthetők mindannyian franciaellenesnek. Mint Jean-Baptiste elmondta, a messziről jött közösség egy jelentős része elkülönül a többségi társadalomtól, sokan tökéletesen integrálódtak és szeretik Franciaországot. „Épp ezért a migránsokat érintő negatív hangokat rengetegen elutasítják nálunk, mivel sértve érzik kiváló barátaikat” – magyarázta. Ugyanakkor rámutatott, nem csupán a született franciák, de az integrálódott bevándorlók is úgy tartják, súlyos gondok vannak a migrációs politikával.