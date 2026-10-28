A káosz forgatókönyve: Mao örökségétől a franciaországi utcai összecsapásokig

Megjelenik Greta

Némiképp vicces és jellemző esemény volt, mikor a sajtóban megjelent a modern kor első számú diáktüntetője, Greta Thunberg, aki szintén a diákok oldalára állt. A svéd aktivista, a teljes fősodratú média sztárja, akinek minden megmozdulása hírértékű, természetes módon tett hitet a diákok mellett, akiket szerinte az egész világ csodál bátor tevékenységük miatt. Az ismeretlen hátterű fiatal nő, aki rég kinőtt a diákkorból, ma is tényező, ugyanakkor az elmúlt néhány évnyi aktivistáskodása inkább nevetségessé tette a médiában. A svéd hölgy viszont nemzetközivé teszi a mozgalmat, ráadásul Greta is azzal lett elsőként híres, hogy nem járt iskolába, mert aggódott a klímaváltozásért.

Párizsi csendőrök harcra készen. Fotó: XOSE BOUZAS / Hans Lucas

A diáktüntetések nem álltak meg Franciaországban, csak az ideológiai képzettség erősebb ott, no meg a városok felgyújtásának hagyománya is jelentős. Milánóban szintén megjelentek pontosan ugyanazok a gyorsan mozgó, arcukat eltakaró, könnygáz elleni szert maguknál tartó fiatal gerillák, akik feltehetően nem egyszeri ötlettől vezéreltetve dúlták fel a Dóm tér környékét.

Belgium mindig örömmel követte „nagy testvérét”, Franciaországot, így természetesen ott is voltak erőszakcselekmények, ahogy Albánia, Euró­pa egyik legfurcsább kísérlete is megtapasztalta ugyanezt a fiatal dühöt.

Tiranában egész nyáron tüntettek a fiatalok, tiltakozva Edi Rama kormánya ellen, aki az amerikai elnök vejének luxusnyaralója felépítésében segít, no meg hozzá lehetett fűzni ehhez a megélhetési költségek emelkedését és az oktatás szörnyű állapotát is. A jelek szerint egész Európában lehetetlen iskolába járni, mindenütt romosak az épüle­teik, a gyerekek mindenhol kiszipolyozottak és túlságosan fáradtak ahhoz, hogy tanuljanak. Pontosan ugyanazok a jelszavak ezek, ugyanazok a témafelvetések, visszatérően, évről évre, évtizedről évtizedre, a valóságról pedig nehéz beszámolni. Az iskolarendszer ugyanis nagyon kiterjedt, rengeteg iskola és tanár van, egyes épületek jobbak másoknál, és senki sem tudja perdöntően megállapítani, hogy a rendszer jól vagy rosszul működik-e. A Magyarországon egykor próbálkozó Tanítanék mozgalom ugyanezt a módszert alkalmazta, jól megágyazva annak a feltevésnek, hogy a magyar oktatási rendszer is halott, ha pedig valaki mást mond, az politikailag motivált és hazudik.

Borítókép: Tüntetők Angers-ben (Fotó: JEAN-MICHEL DELAGE)