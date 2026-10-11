Tucatnyi halott és több száz sérült: kegyetlen rakétatámadás érte Rijád repülőterét + videó
A jemeni húszi lázadók pusztító ballisztikus rakétatámadást intéztek Szaúd-Arábia fővárosa, Rijád legfontosabb repülőtere ellen. Nem ez volt az első rakétatámadás a napokban, de a legsúlyosabb mindenképpen: Tizenkét áldozata van a tragédiának és több száz sérültje.
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