Merényletet terveznek Donald Tusk ellen?
Donald Tusk miniszterelnök és Wladiyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter elleni merényletkísérletről kaptak információt a lengyel rendőrök, jelentette a helyi média. A kormány válságtanácskozásra ült össze.
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