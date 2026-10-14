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Tüdőrákot diagnosztizáltak XIV. Leó pápánál, így lábadozik a műtét után a katolikus egyházfő

Tüdőrákot diagnosztizáltak XIV. Leó pápánál, így lábadozik a műtét után a katolikus egyházfő

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Sikeresen megoperálták XIV. Leó pápát a római Gemelli klinikán, miután az orvosok tüdő-adenokarcinómát, a tüdőrák leggyakoribb típusát diagnosztizálták nála. A Vatikán hivatalos tájékoztatása szerint a 71 éves egyházfő jobb tüdejének alsó lebenyét távolították el egy háromórás kórházi procedúra keretében. Mivel az elváltozást egy rutinvizsgálat során, rendkívül korai stádiumban fedezték fel, az orvosok szerint a daganat jól kezelhető, a pápa prognózisa kiváló, és jelenleg komplikációk nélkül lábadozik.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 14. 8:25
Fotó: ANDREA CALANDRA Forrás: Middle East Images
XIV. Leó pápakatolikus egyháztüdőrákSzóljon hozzá!

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