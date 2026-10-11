Súlyos gázhiányra figyelmeztetnek Brüsszelből, 12 millió otthon fűtése kerülhet veszélybe

Kritikus szint alá csökkenhetnek a gáztartalékok az EU-ban a tél folyamán (Fotó: HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH / DPA)

A végzetes forgatókönyv: kötelező korlátozások és az ipar hanyatlása

Az ENTSO-G hivatalos modellezése szerint egy tartósan hideg téli időszak és a globális LNG-piac beszűkülése esetén a gáztárolók szintje harminc százalék alá eshet. Ez a szint jelenti azt a kritikus stratégiai minimumot, amihez a hálózat biztonsága érdekében már nem lehet hozzányúlni. Ahhoz, hogy a tagállamok ezt elkerüljék, és a tél végére képesek legyenek fenntartani egy minimális biztonsági szintet, a teljes európai gázkereslet hét százalékát kötelezően el kell vonni a fogyasztóktól, vagyis központilag elrendelt energiatakarékossági intézkedésekre lesz szükség.

Az energiaválság újabb hulláma azonban nemcsak a lakosság fűtésszámláit fenyegeti, hanem az európai gazdaságot is. Az S&P Global vezető gázpiaci elemzője, Laurent Ruseckas rávilágított a helyzet legsúlyosabb strukturális következményére: az ukrajnai háború kezdeti sokkja óta az európai ipari gázkereslet húsz százaléka már kivonult Európából, és ezek a gyárak, termelőkapacitások azóta sem tértek vissza. Egy újabb téli gázhiány és a kényszerű leállások a még működő európai nehézipart és vegyipart is térdre kényszeríthetik.