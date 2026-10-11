Tajvan felfegyverkezik, hogy elkerülje a háborút

Felfegyverzett halászok

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a veszély nem áll fenn. Egy amerikai jelentés szerint augusztusban Tajvan szigetétől keletre kínai hadihajót azonosítottak, ezt Washington súlyosan destabilizáló esetként minősítette. A Reuters arról tudósított, hogy a Minfundingyu 07902 halászhajó, amely egyben katonai egység is egy kínai parti őrségi hajóval és egy kutatóhajóval együtt jelent meg Tajvantól 30 tengeri mérföldnél távolabbi régióban. Mivel hivatalosan nemzetközi vizeken tartózkodtak, eljárásuk jogszerű volt, ráadásul Kína nem ismeri el Tajpej fennhatóságát, vagyis saját értelmezése szerint arra hajózik, amerre akar. A gyakorlatban azonban a kínai hajók ügyelnek arra, hogy ne sértsék meg a status quót.

Borítókép: A kínai parti őrség egyik hajója egy Tajvan által ellenőrzött sziget mellett (Fotó: DANIEL CENG)