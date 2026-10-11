Tajvan felfegyverkezik, hogy elkerülje a háborút

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Nagy ütemű fegyverkezést ígért Laj Csing-tö tajvani elnök a nemzeti ünnepen elhangzott beszédében abból a célból, hogy sikerüljön elkerülni a háborút Kínával. Az amerikaiak nemrég pénzt kértek az általuk nyújtott elméleti védelemért, egy befolyásos amerikai tisztviselő pedig úgy vélte, jóval kisebb az esély a konfrontációra, mint azt az emberek hiszik.

Sitkei Levente
2026. 10. 11. 5:30
Fotó: DANIEL CENG Forrás: ANADOLU

Felfegyverzett halászok

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a veszély nem áll fenn. Egy amerikai jelentés szerint augusztusban Tajvan szigetétől keletre kínai hadihajót azonosítottak, ezt Washington súlyosan destabilizáló esetként minősítette. A Reuters arról tudósított, hogy a Minfundingyu 07902 halászhajó, amely egyben katonai egység is egy kínai parti őrségi hajóval és egy kutatóhajóval együtt jelent meg Tajvantól 30 tengeri mérföldnél távolabbi régióban. Mivel hivatalosan nemzetközi vizeken tartózkodtak, eljárásuk jogszerű volt, ráadásul Kína nem ismeri el Tajpej fennhatóságát, vagyis saját értelmezése szerint arra hajózik, amerre akar. A gyakorlatban azonban a kínai hajók ügyelnek arra, hogy ne sértsék meg a status quót.

Borítókép: A kínai parti őrség egyik hajója egy Tajvan által ellenőrzött sziget mellett (Fotó: DANIEL CENG)

Tajvanamerikakínai tajvaniSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Jakubász Tamás
idezojelekárok

Láda, árok vagy valami más

Jakubász Tamás avatarja

Milliószor odakozmált szakértők győzködik arról a nagyérdeműt, hogy ő jár majd jól azzal, ha eltörlik a rezsicsökkentést és mindenki sokkal többet fizethet a gázért, a villanyért meg a vízért annál, mint amennyit most fizet.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu