Tirana lángol a diáktüntetések után
Több tízezer diák csapott össze a rendőrökkel Albánia fővárosában. A tüntetés ugyanazt a narratívát követi, mint más európai megmozdulások, a fiatalok a megélhetési költségeket és a korrupciót bírálják.
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