Ezt adta fel eddig a Tisza-kormány Ursula von der Leyen parancsára – a Brüsszel–Tisza paktum újabb részletei váltak ismertté

Lemondás milliárdos forrásokról

Végül pedig rávilágítottak arra is, hogy a politikai nyomásgyakorlás részeként az Európai Bizottság korábban 6,3 milliárd eurónyi kohéziós támogatás zárolását kezdeményezte. Az Orbán Viktor által kemény tárgyalások során kiharcolt összeg sorsa most pecsételődött meg:

Magyar Péter szó nélkül lemondott 2,1 milliárd euróról (több mint kétezer millió euróról). Komoly kérdésként merül fel, hogy a magyar embereknek járó forrásokat végül kik fogják megkapni helyettünk.

A folyamatokat látva Brüsszel nem tud olyan elvárást megfogalmazni, amelyet a Tisza-kormány ne teljesítene lelkesen és fegyelmezetten. A Fidesz-KDNP képvielői szerint a kérdés már csak az: mi lesz a következő brüsszeli kérés, amit a magyar érdekek elé helyeznek?