Ezt adta fel eddig a Tisza-kormány Ursula von der Leyen parancsára – a Brüsszel–Tisza paktum újabb részletei váltak ismertté

A gyermekvédelem feláldozása, genderlobbi térnyerése
A képviselők arra hívták fel a figyelmet, hogy az Orbán-kormányok korábban a legszigorúbb gyermekvédelmi törvényt alkották meg, amely kitiltotta a genderpropagandát az iskolákból, a pedofilnyilvántartással pedig hatékony eszközt adott a szülők kezébe a gyermekek védelmére. Ezt az irányvonalat a 2022-es gyermekvédelmi népszavazáson több mint 3,6 millió magyar ember támogatta szavazatával.
A Tisza-kormány azonban brüsszeli utasításra átírta ezt a szabályozást: szabad utat engedtek a genderlobbinak az oktatási intézményekben, és a szülők jogai helyett a pedofilok oldalára álltak.