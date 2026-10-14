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Újabb váratlan lemondás a Tisza-kormány idején: távozik az országos vízügyi főigazgató

Ezt adta fel eddig a Tisza-kormány Ursula von der Leyen parancsára – a Brüsszel–Tisza paktum újabb részletei váltak ismertté

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Fény derült a Brüsszel–Tisza paktum legújabb részleteire, amelyek rávilágítanak arra, hogy a jelenlegi kormányzat milyen áron igyekszik megfelelni az európai uniós elvárásoknak. Míg Orbán Viktor kormánya kemény tárgyalásokkal küzdött a Magyarországnak járó forrásokért, addig Magyar Péterék sorra fogadják el a brüsszeli diktátumokat, feladva a gyermekvédelmet, a tudományos függetlenséget és jelentős pénzösszegekről is lemondva.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 14. 11:30
Fotó: JOHN THYS Forrás: POOL

A gyermekvédelem feláldozása, genderlobbi térnyerése

A képviselők arra hívták fel a figyelmet, hogy az Orbán-kormányok korábban a legszigorúbb gyermekvédelmi törvényt alkották meg, amely kitiltotta a genderpropagandát az iskolákból, a pedofilnyilvántartással pedig hatékony eszközt adott a szülők kezébe a gyermekek védelmére. Ezt az irányvonalat a 2022-es gyermekvédelmi népszavazáson több mint 3,6 millió magyar ember támogatta szavazatával. 

A Tisza-kormány azonban brüsszeli utasításra átírta ezt a szabályozást: szabad utat engedtek a genderlobbinak az oktatási intézményekben, és a szülők jogai helyett a pedofilok oldalára álltak.

Azt is felidézték az ellenzéki európai parlamenti képviselők, hogy a „tudományos szabadság” brüsszeli feltételeire hivatkozva az EU korábban kizárta a magyar diákokat, oktatókat és kutatókat az Erasmus-programból. Az Orbán-kormány a korlátozások megszüntetése érdekében többször is módosította a hazai szabályozást a Bizottság kifogásai alapján, ám Brüsszel folyamatosan újabb elvárásokat támasztott. A kormányváltást követően viszont Magyar Péterék ellenállás nélkül, szervilis módon teljesítették az összes brüsszeli politikai feltételt – szögezték le.

Lemondás milliárdos forrásokról

Végül pedig rávilágítottak arra is, hogy a politikai nyomásgyakorlás részeként az Európai Bizottság korábban 6,3 milliárd eurónyi kohéziós támogatás zárolását kezdeményezte. Az Orbán Viktor által kemény tárgyalások során kiharcolt összeg sorsa most pecsételődött meg:

Magyar Péter szó nélkül lemondott 2,1 milliárd euróról (több mint kétezer millió euróról). Komoly kérdésként merül fel, hogy a magyar embereknek járó forrásokat végül kik fogják megkapni helyettünk.

A folyamatokat látva Brüsszel nem tud olyan elvárást megfogalmazni, amelyet a Tisza-kormány ne teljesítene lelkesen és fegyelmezetten. A Fidesz-KDNP képvielői szerint a kérdés már csak az: mi lesz a következő brüsszeli kérés, amit a magyar érdekek elé helyeznek?

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