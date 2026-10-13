Többmilliárd eurónyi uniós forrást szabadítottak fel Magyarország számára, a jogállamisági eljárás azonban még mindig tart
Nincs még döntés a jogállamisági eljárás megszüntetéséről vagy folytatásáról. Az Európai Bizottság biztosa ugyanakkor azt bejelentette, hogy többmilliárd eurónyi uniós forrást megkaphat Magyarország.
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