Tudósok kiszámolták, mikor végezhet az emberiséggel az atomháború és a mesterséges intelligencia

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A világ vezető tudósaiból álló Lancet Bizottság jelentése szerint az emberiség akár már az évszázad végére teljesen kipusztulhat. Bár a klímaváltozás és a járványok továbbra is kritikus kockázatot jelentenek, a tekintélyes orvosi szaklap arra figyelmeztet, hogy a mesterséges intelligencia (MI) helytelen felhasználása, valamint egy globális nukleáris konfliktus jelentik a legközvetlenebb egzisztenciális fenyegetést a bolygóra. Nemzetközi szakértők szerint a tech-szektor ellenőrizetlen, rohamos fejlődése és a geopolitikai feszültségek miatt a katasztrófa elkerüléséhez azonnali, globális összefogásra van szükség. A szakemberek leszögezték, hogy ez csupán lehetséges fenyegetés, nem maga a jövő.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 12. 5:50
Fotó: CHRIS JUNG Forrás: NurPhoto

Az MI-szektor belső vészjelzései

A The Lancet jelentése éppen akkor látott napvilágot, amikor maguk a tech-szektor bennfentesei is egyre kétségbeesettebben kongatják a vészharangot. A Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy az egyik vezető MI-óriás,

az Anthropic nemrégiben hivatalos tőzsdei dokumentumaiban is elismerte, hogy modelljeik katasztrofális vagy egzisztenciális kockázatot jelenthetnek az emberiségre.

A szektorból az elmúlt hetekben távozó élvonalbeli kutatók – köztük Jacob Coxon és Josh Engles – arra figyelmeztettek, hogy a tech-cégek vakon rohannak a szuperintelligencia kifejlesztése felé, miközben az MI biztonságos mederben tartásáért felelős tudományág fényévekkel le van maradva a fejlesztési tempó mögött. Bennfentes becslések szerint

több mint tíz százalék az esélye annak, hogy az MI a következő évtizedben az emberi faj kihalását okozza, mivel a rendszereknek nincs globális „kikapcsoló gombjuk”, ráadásul az önfejlesztő algoritmusok révén könnyen kicsúszhatnak az irányítás alól.

A szakértők szerint reális veszély, hogy egy szuperintelligens MI kiberbűnözési vagy háborús környezetben képes lehet feltörni a kritikus infrastruktúrákat, vagy akár téves műholdas riasztások generálásával atomcsapás indítására manipulálhatja a gyanútlan politikai vezetőket.

Lanterns are floated on the Motoyasu River in memory of the victims of the atomic bombing in front of the Atomic Bomb Dome in Hiroshima City, Hiroshima Prefecture, Japan, on August 6, 2026, the 81st anniversary of the U.S. atomic bombing of Hiroshima. Tens of thousands of civilians were killed when the United States dropped an atomic bomb on the city on August 6, 1945. The city estimates that about 140,000 people had died by the end of 1945. As of this year, the names of 353,639 victims are recorded on the city's registry of atomic bomb victims. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Yukia Watanabe / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Fotó: YUKIA WATANABE / Yomiuri

A 17 fenyegetés hálója

Bár az MI és a nukleáris fegyverek jelentik a legfőbb veszélyt, a Lancet Bizottság arra figyelmeztet, hogy ezek nem vákuumban léteznek, hanem szorosan összekapcsolódnak a többi 15 katasztrofális egészségügyi tényezővel. A listán olyan égető problémák szerepelnek, mint

a klímaválság, a fejlett országok nemzetközi segélyezési büdzséinek megnyirbálása, a gyermekkori alultápláltság, valamint az antimikrobiális rezisztencia (a szuperbaktériumok terjedése).

„A legmegdöbbentőbb felfedezés nemcsak ezen fenyegetések puszta mérete, hanem az, hogy az emberiségnek még mindig megvan a képessége és a döntési szabadsága a cselekvésre” – nyilatkozta Christopher Murray, a jelentés vezető szerzője, a Washingtoni Egyetem IHME intézetének igazgatója. A szakértők szerint a jövő nincs kőbe vésve: ha a világ vezetői hajlandóak globálisan koordinált, szigorú technológiai szabályozást bevezetni, megerősíteni az egészségügyi rendszereket és gátat szabni a fegyverkezési versenynek, a legrosszabb forgatókönyvek elkerülhetők.

atomháborúmesterséges intelligenciakiberbűnözésSzóljon hozzá!

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