Ukrajna ismét megtámadta az orosz Google-t, országszerte akadoznak a szolgáltatások
Ukrajna az elmúlt napokban példátlan dróntámadás-sorozatot indított az orosz Google-ként emlegetett Yandex technológiai óriás adatközpontjai ellen, ami miatt a vállalat öt nagy oroszországi létesítményéből már három megbénult.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en