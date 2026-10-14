Uniós százmilliókból terjeszti Brüsszel politikai üzeneteit a 444.hu
A tényeken alapuló, független újságírás fontosságát hirdeti a 444.hu, mégis külföldi alapítványok és közvetlen uniós finanszírozások hálójában működik. A portál projektjeiben rendre a brüsszeli politikai prioritásokhoz és az Európai Bizottság aktuális üzeneteihez igazodó témák jelennek meg, bizonyítva, hogy a liberális médium látványosan feladta a függetlenség elveit a milliós támogatásokért cserébe.
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