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XIV. Leó pápa kedden fekszik be a kórházba

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XIV. Leó pápa kedden a délelőtti órákban megy be a Gemelli-klinikára – közölte a szentszéki sajtóközpont hétfőn. Az egyházfő agendájáért felelős vatikáni Pápai Ház prefektúrája hétfő este bejelentette, hogy a kezelés miatt október 20-ig lemondták a pápai audienciákat.

Magyar Nemzet
2026. 10. 12. 19:48
XIV. Leó pápa Fotó: ERNESTO BENAVIDES Forrás: AFP
XIV. Leó pápaVatikánbetegségSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekMagyar Péter

Fordulat a kormányfő büntetőügyében?

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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