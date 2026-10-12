XIV. Leó pápa kedden fekszik be a kórházba
XIV. Leó pápa kedden a délelőtti órákban megy be a Gemelli-klinikára – közölte a szentszéki sajtóközpont hétfőn. Az egyházfő agendájáért felelős vatikáni Pápai Ház prefektúrája hétfő este bejelentette, hogy a kezelés miatt október 20-ig lemondták a pápai audienciákat.
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