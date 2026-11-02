Rakétaként csapódott az aszfaltba egy utasszállító repülő Floridában – kilencen meghaltak + videó

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Mint egy rakéta, úgy csapódott a földbe vasárnap délután egy kilenc embert szállító Learjet 60-as magángép Dél-Floridában. Az Austinból a Bahamákra tartó luxusgép pilótája az utolsó rádióüzenetében még enyhe jegesedést jelentett, majd másodpercekkel később már kétségbeesetten kiáltotta a mikrofonba, hogy meg fognak halni.

Odrobina Kristóf
2026. 11. 02. 9:28
Elképesztő sebességgel csapódott a földbe egy repülőgép, senki sem élte túl a tragédiát
Elképesztő sebességgel csapódott a földbe egy repülőgép, senki sem élte túl a tragédiát Fotó: SAUL MARTINEZ Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
repülőbalesetbalesetEgyesült ÁllamokSzóljon hozzá!

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Bayer Zsolt
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Bayer Zsolt: Mi van most a „magyar emberek vérével”?

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Most olcsóbban értékesíti a vérplazmát az OVSZ, mint amikor még Bayerné volt a vezetője.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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