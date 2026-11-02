Rakétaként csapódott az aszfaltba egy utasszállító repülő Floridában – kilencen meghaltak + videó
Mint egy rakéta, úgy csapódott a földbe vasárnap délután egy kilenc embert szállító Learjet 60-as magángép Dél-Floridában. Az Austinból a Bahamákra tartó luxusgép pilótája az utolsó rádióüzenetében még enyhe jegesedést jelentett, majd másodpercekkel később már kétségbeesetten kiáltotta a mikrofonba, hogy meg fognak halni.
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