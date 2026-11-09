Berlinbe rendelték Magyar Pétert: sokat segíthet a német érdekek védelmében a magyar kormányfő
Németországba utazik Magyar Péter miniszterelnök, négy minisztere társaságában. Miután a magyar kormányfő képtelen volt kilobbizni Brüsszelben, hogy Magyarország mentesüljön bármi módon a migránspaktum kötelező szolidaritása alól, nem zárható ki, hogy a német kancellár is megpróbálja rávenni, támogassa a Berlin által szorgalmazott, szűkebb uniós költségvetést.
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