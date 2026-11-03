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Egyre szaporodnak a bombariadók: kényszerleszállás Varsóban, később Szófiában

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Bombafenyegetés miatt megszakította útját egy légijárat, amely Londonból a varsói Chopin repülőtérre tartott. Egy nappal korábban szintén Londonból érkezett egy repülőgép, amelynek Budapesten kellett kényszerleszállást elvégeznie hasonló bombafenyegetés miatt. Kora délután egy izraeli gépet is megfenyegettek, az Szófiában ért földet.

Sitkei Levente
2026. 11. 03. 12:24
Egyre szaporodnak a bombariadók: kényszerleszállás Varsóban, később Szófiában
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
BombariadólengyelBudapestKomment 1

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Ifj. Lomnici Zoltán
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Németh Miklós szava

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A kormánypropaganda egy hazug kommunista homályos derilálását próbálja csatasorba állítani a nemzeti jobboldal és annak vezetője ellen. Szánalmas és nevetséges próbálkozás.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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