Egyre szaporodnak a bombariadók: kényszerleszállás Varsóban, később Szófiában
Bombafenyegetés miatt megszakította útját egy légijárat, amely Londonból a varsói Chopin repülőtérre tartott. Egy nappal korábban szintén Londonból érkezett egy repülőgép, amelynek Budapesten kellett kényszerleszállást elvégeznie hasonló bombafenyegetés miatt. Kora délután egy izraeli gépet is megfenyegettek, az Szófiában ért földet.
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