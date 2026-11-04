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Brüsszelnek nem demokrácia kell, hanem engedelmes kormányok

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Magyar Péter alatt Brüsszel jóváhagyásával a liberális autoritarizmus válhat az új magyar exportmodellé – fogalmazott Orbán Balázs, a Fidesz–KDNP EP-képviselője az Európai Parlamentben megrendezett konferencián.

Magyar Nemzet
2026. 11. 04. 19:03
Brüsszelnek nem demokrácia kell, hanem engedelmes kormányok
Illusztráció Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas

 Michał Karnowski lengyel újságíró és publicista online kapcsolódott be a konferenciába. A lengyelországi és magyarországi politikai fejlemények között párhuzamot vonva arra figyelmeztetett, hogy a liberális autoriter politika célja szerinte nem pusztán a választások megnyerése, hanem a jobboldali ellenzék tartós ellehetetlenítése és hatalomba való visszatérésének megakadályozása. Hangsúlyozta, hogy a két országban hasonló politikai módszerek érvényesülnek, ezért különösen fontosnak tartja a lengyel–magyar szolidaritást a demokrácia és a nemzeti szuverenitás védelmében.

 A konferencia egyik központi kérdése az volt, hogyan befolyásolja a társadalmi elégedetlenség a nyugati politikai rendszerek működését, és milyen kihívásokkal szembesülnek a demokratikusan megválasztott kormányok. 

A résztvevők által felvetett problémákhoz kapcsolódva megállapítható, hogy Európában és az Egyesült Államokban is egyre nagyobb szerepet játszanak a választásokon a hivatalban lévő kormányokkal szembeni elégedetlenségből fakadó protest szavazatok. 

Az így megszerzett választói bizalom azonban rendkívül törékeny: ha az új politikai vezetés megszegi választási ígéreteit, könnyen maga is az elégedetlenség célpontjává válhat. Mindez Brüsszel számára is fontos figyelmeztetés: a demokratikus legitimáció alapja a választók bizalma, nem pedig az, hogy egy politikai erő megfelel-e az uniós intézmények elvárásainak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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