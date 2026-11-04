Brüsszelnek nem demokrácia kell, hanem engedelmes kormányok

Michał Karnowski lengyel újságíró és publicista online kapcsolódott be a konferenciába. A lengyelországi és magyarországi politikai fejlemények között párhuzamot vonva arra figyelmeztetett, hogy a liberális autoriter politika célja szerinte nem pusztán a választások megnyerése, hanem a jobboldali ellenzék tartós ellehetetlenítése és hatalomba való visszatérésének megakadályozása. Hangsúlyozta, hogy a két országban hasonló politikai módszerek érvényesülnek, ezért különösen fontosnak tartja a lengyel–magyar szolidaritást a demokrácia és a nemzeti szuverenitás védelmében.

A konferencia egyik központi kérdése az volt, hogyan befolyásolja a társadalmi elégedetlenség a nyugati politikai rendszerek működését, és milyen kihívásokkal szembesülnek a demokratikusan megválasztott kormányok.

A résztvevők által felvetett problémákhoz kapcsolódva megállapítható, hogy Európában és az Egyesült Államokban is egyre nagyobb szerepet játszanak a választásokon a hivatalban lévő kormányokkal szembeni elégedetlenségből fakadó protest szavazatok.