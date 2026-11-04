Ébresztő a republikánusoknak: kevesebb külpolitikára, több gazdasági eredményre van szükség

Ahogy arról lapunk is beszámolt, demokrata győzelem született Texasban is a legnagyobb republikánus államban, ahol a demokraták évtizedek óta tartó vereségsorozatot szakítottak meg, miután megszerezték a szenátusi helyet, és megbuktatták a három cikluson át kormányzó Greg Abbottot.

– Texas egy republikánus fellegvárnak számított, tehát látszik, hogy klasszikus republikánus bástyák dőltek le.

Ez lehet egy „wake up call”, egy ébresztő is a republikánus politikusoknak, hogy észre vegyék, kevesebb külpolitikára, kevesebb közösségi médiára és több kézzel fogható gazdasági eredményre van szükség, amit a saját zsebén érez a választó

– zárta gondolatait Kiss Rajmund.

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